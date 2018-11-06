主打護山護空氣政績 魏明谷發出第5波26萬份紙本文宣

2018-11-06 15:23

〔記者張聰秋／彰化報導〕選戰倒數18天，民進黨彰化縣長候選人魏明谷競選總部，打出政績牌紙本文宣，「終結台化污染，堅持做對的事」、「禁採陸砂土石，支持做對的人」，26萬份紙本文宣將經由夾報和家戶報派送達到府。

彰化縣仍是傳統農業縣市，與六都大城市仍有差異，選戰不能只靠網路聲量人氣來拉抬，空氣票漂浮不定，政策要讓選民清楚，傳統文宣戰仍然很重要，自選戰開打以來，魏明谷競選總部已發出4波紙本文宣，連同今天公佈已是第5波，而民進黨立法院黨團也發出2波紙本文宣。

總部執行總幹事陳素月說，總部文宣主軸闡述政策，凸顯魏明谷4年來政績，立法院黨團文宣在擊破對手國民黨選舉奧步，總部和黨團同心打選戰，一扮白臉宣揚政策、一扮黑臉反擊對手攻擊，希望透過圖文並茂的紙本文宣，讓仍習慣閱報、不滑手機的鄉親，知道候選人施政效率、做事能力和人格特質。

陳素月表示，彰化市是全縣最大票倉，這波文宣鎖定彰化市，打出魏明谷讓台化廠停爐轉型及禁採八卦山陸砂後，台化廠四周腹地臭酸味消失了，彰化市空氣變乾淨，八卦山脈經土石挖採呈現光禿樣貌，因禁採陸砂後，大地逐漸恢復生機，綠意慢慢覆蓋山坡表面的光禿。

總部總幹事邱建富指出，文宣中有八卦山砂石禁採前後的對比圖，讓人一眼看出保育生態環境的重要性，魏明谷守護八卦山聖山，也因台化停爐轉型守護彰化人的健康，再次驗證魏明谷「對，就做！」的從政理念。