談拍影片挺陳其邁 小野：有點對不起柯文哲

台北市長柯文哲競選總幹事小野今上廣播節目《POP搶先爆》接受專訪。（圖由《POP搶先爆》提供）

2018-11-06 13:58

〔記者沈佩瑤／台北報導〕台北市長柯文哲競選總幹事小野日前拍影片，力挺民進黨高雄市長候選人陳其邁，引發譁然。小野今上廣播節目《POP搶先爆》接受專訪，他坦言在這件事情上「有點對不起柯文哲」，當時只是一群老朋友聚在一起談論高雄的文化發展，但「我應該要更小心」。

小野直言，自己過去也曾幫候選人站過台，選舉經驗是有的，但這件事情上有點蠻對不起柯文哲，因為是自己做的決定，當時就是有群朋友，是一群戰友來邀請，不過自己現在身分不一樣了，應該要更小心。

至於是不是因為選情告急，所以派小野當「分身」挺陳其邁，好操作棄保。小野強調自己從來不是柯的分身，「我就是我自己」，之前競選辦公室開會的時候，柯文哲就曾提到有「四個女人」（分別是柯媽何瑞英、太太陳佩琪、市府顧問蔡壁如，以及「學姊」黃瀞瑩）是他的分身，所以分身就是那4個女人。

小野也坦言拍影片前競選辦公室都不知道，直到影片昨天曝光後，競選辦公室電話接到快瘋掉，驚呼「我怎麼變成自走砲」，「這個人本來就很乖的」，因為沒有講好要做啊。

小野說，影片拍完後，自己心裡有點不好意思，覺得蠻對不起柯市長，一度不想和柯說，因為怕被罵，但最後還是和柯說了這件事情，他就回「你真的去做喔」，不過政治很短，友情會一直下去，柯就回說「了解，這個很難，大家都有自己的朋友」。

至於目前民調狀況？小野表示，台灣選舉快要封關前，都會操作，什麼只差2、黃金交叉等，但其實自己不好意思講，「我們民調還好啊」。

小野表示，如果柯文哲勝選，其實是靠他自己，我們只是幫忙保護、珍惜好的政治人物，他真的做了很多大大小小的事情，造福很多人。

小野強調，自己是和一群朋友一塊拍攝了這支影片，主要是聊高雄的文化、電影，自己是第一個被丟出來的，而且「很不幸的是，我是柯文哲的競選總幹事」，不過後續還會有其他影片，相信鋒頭就會轉開。