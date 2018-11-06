黎明幼兒園案爭訟多年 中市府主動協助盼圓滿解決

黎明幼兒園位於單元二黎明自辦重劃區範圍內。（記者張菁雅攝）

2018-11-06 13:19

〔記者張菁雅／台中報導〕台中市南屯區黎明幼兒園園長林金連因不願參與自辦重劃，與重劃會纏訟多年，日前台中高分院判決重劃會勝訴。林金連曾因此案，多次向台中市政府抗議，今日又騎自行車衝撞市長林佳龍座車。

市府地政局指出，市府雖只能尊重法院判決，但市長林佳龍上任後指示地政局積極協助，並爭取緩拆外，也要求重劃會研擬原位置保留的可行方案；雖目前雙方仍在訴訟中，但希望雙方可以透過協商方式圓滿解決。

黎明幼兒園位於單元二黎明自辦重劃區內，林金連不願參與重劃，重劃會因此提出地上物拆遷訴訟，今年9月11日更三審宣判，黎明幼兒園敗訴，林金連已提出上訴。

地政局說明，黎明幼兒園地上物坐落於25米道路用地、公園用地及住宅區，其中，道路及公園用地均屬公共設施用地，黎明幼兒園與重劃會自100年起爭訟至今；法理上，市府雖只能尊重法院判決，但市長相當重視此案，過去2年多除請地政局協助積極介入爭取緩拆，也曾請地政局長張治祥前往黎明幼兒園表達關心，了解幼兒園主要訴求，並逐一釐清問題。

此外，市府也持續協助幼兒園向黎明自辦重劃會轉達訴求，針對幼稚園所提合法建物部分進行確認，要求重劃會研擬原位置保留之可行方案。

地政局表示，目前重劃會與幼兒園仍各持己見，無法取得共識，因此才尋求司法訴訟方式解決，雖雙方仍在訴訟中，但市府希望雙方可以透過協商方式圓滿解決此案。