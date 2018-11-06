破「韓」有心得！基進黨高雄選將再打臉韓國瑜醫療觀光政見

2018-11-06 13:49

〔記者王榮祥／高雄報導〕基進黨破解韓國瑜政見頗有心得﹗繼高雄三民區市議員候選人陳柏惟點破愛情摩天輪根本不可能並引發網友熱烈迴響後﹗小港前鎮市議員候選人、醫師陳信諭再出招，透過以醫學報告打臉韓國瑜的「觀光醫療」政見。

基進黨高雄市三民區市議員候選人陳柏惟，以專業角度全面分析韓國瑜「愛情摩天輪」的幹話政見，影片在網路瘋傳爆紅，創下19萬點閱率，但也遭遇龐大韓粉圍攻。

基進黨前鎮、小港區市議員候選人陳信諭醫師再接再厲，以專業醫學報告打臉韓國瑜「觀光醫療」政見謊言，影片上傳粉專不到一天，也被網友大量轉傳。

陳信諭說，韓國瑜曾在專訪中以信口開河、漫天喊價方式喊出「觀光醫療」政見：「鼻癌、鼻咽癌，120元美金；乳癌、200元美金；眼睛割雙眼皮、50元美金。我國際掛牌，價格直接掛出來。」﹔遭打臉價格後，即又改口說：「如果大家不滿意價格，眼睛割雙眼皮可以提高到1萬元美金。」

陳信諭影片中抽絲剝繭，檢視這樣的觀光醫療政策有什麼樣的問題﹖他分析台灣治療癌症的完整療程，大約要多少錢？平均鼻咽癌約3萬美金、乳癌約2萬8美金，折合台幣約50萬到100萬元。

那麼，癌症治療日新月異，新療程會需要多少錢？根據醫療報告指出，2015年FDA新藥，一個月約多花1萬美金～6萬5美金。

陳信諭批評韓國瑜「這樣以漫天喊價的方式，根本就是醫療專業的外行人，這種行為更是賤賣台灣醫療。」他進一步質疑「這種『癌症治療一口價』是全世界絕無僅有。癌症的治療日新月異，每個癌症都有不同的新藥和療程，皆相當昂貴。請問這些是醫院自行吸收成本嗎？還是全民買單？」

陳信諭也在影片中回應部分質疑，「韓國瑜的支持者可能會說，韓只是提供創意想法、比喻，內容還可以修正！這麼好的政策，過去怎麼都沒想到？」

但陳信諭以實質統計數據打臉，「衛福部累積2007-2016的觀光醫療，已達到163萬人次、823億產值。根本不具有創見之觀光醫療。在地義大醫院也早結合飯店、旅行社、專業醫療。早已進行之中。

陳信諭說，所謂韓粉和支持者帶動周邊觀光，要讓人來六合夜市觀光，有可能嗎？他換算虧100萬元台幣的觀光醫療，根據六合夜市實地考察，一片雞排一口價、70元，約要購買14285片雞排，成本才有可能打平。

以醫療報告全面打臉韓國瑜「觀光醫療」政見後，陳信諭呼籲高雄選民，韓國瑜的觀光醫療政見毫無創見、內容空洞不可行、對自己政見毫無研究。這樣的市長候選人，你，能夠接受嗎？

影片聯結：