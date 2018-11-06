推廣國民外交暖實力 民間組織募資推出「台灣外交暖實曆」

台灣數位外交協會理事長郭家佑（左）與民主維新協會理事長李旻臻（右）6日在立法院舉行記者會，宣布即將推出「外交暖實曆募資計劃」。（記者黃耀徵攝）

2018-11-06 13:46

〔記者黃欣柏／台北報導〕「民主維新協會」、「台灣數位外交協會」等12個長年推動國際服務的團體，為鼓勵台灣青年們關心外交議題，決定將他們的故事彙整、製作成桌曆「2019台灣外交暖實曆」，並在網路募資平台「嘖嘖」上展開募資，希望能鼓勵更多青年關心、參與台灣外交，讓外交不再是一件「高大上」、遙不可及的事情。

民主維新理事長李旻臻今召開記者會指出，在資訊開放的網路時代裡，代表國家不再是政府官員的特權，一般公民也經常能跟外國人接觸，進而在他們心中留下印象，而其他國家的公民也能輕易把自己對台灣的印象寫在網路上，「和世界交朋友」已然成為年輕世代最幸運、特殊的任務

台灣數位外交協會理事長郭家佑指出，因歐盟不承認台灣，接受歐盟資助的單位照理不能報導很多有關台灣的事情，但她在科索沃推動數位外交時，卻有一個編輯告訴她：「因為你們做的事情很有趣，所以我們一定要寫出來！」這代表台灣人若能跟當地人成為真正的好朋友，就有機會得到一些檯面上沒有的機會。

郭家佑說，今年台灣發生3起友邦斷交事件，很多人以為網路討論度會慢慢降低，沒想到實際上討論度卻愈來愈高，因此她認為外交將是下一個崛起的網路議題，希望透過這次的桌曆，讓更多青年願意討論、參與外交議題，未來也會邀請在各國從事民間外交的團體回台舉辦分享會。

郭家佑表示，這本桌曆每個月份的封面主題，都是台灣青年在世界某個角落從事外交服務的真實案例，所得盈餘將均分給12個青年組織，希望讓他們在和世界交朋友的路上能走得更遠。

「2019台灣外交暖實曆」的主角們，包括1月「台灣數位外交協會」、2月「optogo公民外交計畫」、3月「在挪台灣人國籍正名運動」、4月「wowAfrica阿非卡」、5月「國家寶藏」、6月「海外台灣青年陣線」、7月「FAPA台灣人公共事務會」8月「小島大歌」、9月「One-Forty」、10月「ZAZA眨眨眼」、11月「遠山呼喚」與12月「民主維新協會」；募資時間從即日起到12月14日，募資目標35萬元。