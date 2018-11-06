尊重東奧正名公投結果 政院：終止奧會會藉非政府樂見

2018-11-06 13:05

〔記者李欣芳／台北報導〕「東京奧運台灣正名」公投將於24日舉行，國際奧會30日將召開執委會，中華奧會主席林鴻道昨天在行政院體育發展委員會會議報告時，憂心國際奧會執委會到時如果提出討論，中華奧會會籍將面臨被「中止或取消承認」的潛在危機。行政院發言人谷辣斯・尤達卡（Kolas Yotaka）今天受訪表示，終止台灣的會藉不是政府想要看到的，政府並未介入或操控任何公投案，是依法辦理公投，公投的結果會是什麼，我們並不知道，但不管公投結論是什麼，國際社會都應尊重。

Kolas 說，有關東奧正名公投結果，是否影響終止我會籍，這是假設性的問題，也是跳躍性的結論，最重要的是台灣的民意要被看見。

行政院強調，台灣是民主國家，公投是人民的權利，是人民意志的展現。政府依法接受人民的提案並依法舉辦公投，不論公投結果為何，皆為台灣民意的自然表達，各界都應尊重。中華奧會為民間組織，政府從未干預中華奧會，對中華奧會主席林鴻道的發言僅表示尊重。

行政院指出，行政院與教育部、體育署等各相關單位遵守國際規定，不但捍衛國家尊嚴，也捍衛選手於各項國際賽事參賽的權利，努力從未停止。我們認為國際政治不應介入運動，台灣選手參賽的權利不應遭到國際政治打壓。