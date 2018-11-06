韓國瑜貴族學校跟台糖租地 她爆每月租金一坪8元！

李佳芬（右）與韓國瑜（左）。（資料照）

2018-11-06 15:23

首次上稿13:15

更新時間15:23

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨高雄市長候選人韓國瑜自稱「賣菜郎」，但被爆出妻子家族政治實力雄厚，今天名嘴、新北市里長候選人蔡玉真也在臉書撰文指出，韓妻李佳芬家族的維多利亞雙語學校，是跟台糖用低價租地起家。蔡估算，維多利亞雙語學校每個月每坪租金僅需8元。

蔡玉真在臉書指出，立委鄭寶清提供的資料顯示，租用台糖土地的維多利亞雙語學校、環球技術學院都在雲林，後者屬許舒博家族，前者則屬韓國瑜家。蔡玉真表示，「維多利亞雙語學校和環球比鄰而居，環球的地是維多利亞的五倍。維多利亞算起來18010坪，年租金172萬/年，算起來一坪土地一年租金95元，每個月租金是8元/坪。」她直指韓國瑜的財富不是靠北農，而是靠這間學校。

過往《今周刊》曾報導，立委韓國瑜與許舒博都在雲林「辦學」，並跟台糖依「私立學校申請承租經濟部所屬國營事業土地及設定地審核作業處理要點」租地，兩人也恰好背後家族勢力雄厚。

維多利亞租地辦學1坪8元 台糖：一切依法 沒有特權

〔記者林菁樺、詹士弘／綜合報導〕名嘴、新北市里長候選人蔡玉真披露，韓國瑜妻子李佳芬家族經營的維多利亞雙語學校向台糖用低價租地，換算下來，平均每月租金1坪約8元，台糖表示，一切依法，沒有特權。維多利亞小學表示，租金就是土地公告地價的10％，全台向台糖承租土地的幾十所學校都一體適用。

台糖指出，全台向台糖租地辦學共有61筆，租金為申報地價的10%，而給予辦學優惠則有8.25折；根據台糖資料，雲林私立維多利亞雙語小學有兩筆，租地面積為5萬9525平方公尺，換算約為1萬8006坪，年租金為申報地價的一成、208萬9674元，辦學可享8.25折，年租金為172萬3981元，每坪年租金95元，等於月租金一坪不到8元。

對於韓妻家族以每月一坪租金不到8元承租、是否太低價？台糖發言人洪火文表示，租金都是根據地價計算，只要申報地價調整、就會浮動調整，若屬偏遠地區自然租金就偏低，但若靠近市區就會貴一點，強調台糖絕無給予特定人士特權。

維多利亞：依台糖土地承租辦法辦理 全台一體適用

維多利亞表示，當初維多利亞在雲林設校，是配合前總統李登輝「戒急用忍」政策，要投資台灣，鼓勵興學，所以在雲林承租台糖土地，創建這所雙語學校，當時承租台糖土地，也是依照台糖土地承租辦法辦理，租金就是土地公告地價的10％，全台向台糖承租土地的學校都一體適用。