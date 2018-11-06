臉書社團「高雄好過日」：勿把對高雄無心的政客當作救世主

2018-11-06 15:12

〔記者葛祐豪／高雄報導〕高雄市長選戰廝殺激烈，臉書社團「高雄好過日」發表一篇「打狗驕傲、高雄精神，捍衛高雄聯合出擊」的文章，強調媒體近來不是為特定候選人造神，就是在批判高雄，呼籲大家勿把對高雄無心的政客當作救世主，要大聲喊出「高雄，是我們的驕傲」。

這篇文章由 Ptt神人cgi0911、Claudius、 戰神JoSe Sung、 基進黨市議員候選人李雨蓁、 洪正、李欣翰、 陳柏惟、 陳信諭聯合撰寫。

文中指出，藍色狂想音樂餐廳老闆紀華朗，在臉書上分享在地音樂人的看法和個人政治觀點，換來的卻是韓國瑜的網路支持者，數百則不堪入目的辱罵海洗。

文中說，身邊周遭許多朋友都有同感，選戰愈打愈熱，高雄人的心卻愈來愈冷，高雄這一個平日被眾家媒體無視的城市，選戰這幾個月來，卻受到了「總統級」的關注，報導與談話節目篇幅卻都似是而非，與在地人的理解相差甚遠，顯得無的放矢。

打開報紙，打開電視，6、7成的篇幅是在為特定候選人造神，3、4成是在批判高雄。可是引用的數字、陳述的觀念，都經不起事實檢驗，也看不出一丁點對高雄的關愛與理解。刺眼的「又老又窮」4個字眼反覆放送；各路媒體一致狂讚的「救世主」型候選人，卻老是丟出一些荒謬絕倫，堪稱侮辱選民智商的言行。

文中強調，打開臉書、新聞網站、Line，充斥著一股暴戾之氣，大量來路不明的帳號、粉絲專頁、聊天群組，病毒式地擴散著造神、人身攻擊、造假、挑釁的內容。鋪天蓋地的媒體、網路霸凌，壓制住理性的、在地的觀點，無法發出聲音來。

文中指出，我們關心這座城市，瞭解這座城市，面對到這樣的沉默螺旋，愈要勇敢為在地發聲。

文中說，要打擊一座城市，必先腐蝕市民的自信心，媒體「空戰」雖不足以影響在地生活經驗的人們，卻很大程度動搖了那些長期生活在外地，或平常較少關注公眾事務的高雄人。

媒體「空戰」的起手式，很像傳銷或新興宗教的話術，先混淆、破壞對象的自我認知，讓對象自覺得一無是處；再用淺近易懂的語言，去灌輸、重構你的價值觀。

一個被灌輸了高雄「又老又窮，沒有出路」的市民，會陷入病急亂投醫的心態，急著求助於那個自詡為「救世主」的候選人，即便他開出來的支票都是空頭，丟出來的解藥全部都是毒藥。

文中提到，高雄真的有像政客們講得這麼不堪嗎？靜下心來，回顧一下這20年，我們和這城市一起走過的變化吧！20年來，我們完成了許多基礎交通建設，捷運、鐵路地下化、輕軌等。

20年來，我們努力地讓這個城市變得更宜居，整治愛河，把一條「黑龍江」轉變成市民對這城市美麗的第一印象，興築雨污水下水道，佈建滯洪池。打開了港邊的圍牆，改造廢棄的倉庫，變成一道亮麗的文化風景。

過去曾是一片化工廢墟的港邊土地，經過漫長辛苦的整治與重劃，也將華麗變身，成為眾人矚目的「亞洲新灣區」。

文中強調，世上沒有完美的市政，但是我們可以更務實面對問題，首先是產業轉型不如預期，作為長期倚賴重工業發展的城市，高雄面臨到迫切的產業轉型需要，效果差強人意，在中央政府願意配合，而國際政經局勢對高雄有利之際，更應抓緊這個機會，加速推動轉型。

文中說，市政問題，絕對不是找來一個自我吹噓為「救世主」，卻一點具體辦法都拿不出來的人來當市長，就可以解決的。把對高雄無心的政客當作救世主，最後懲罰會回到市民身上。

文章最後呼籲，所有看見這篇文章的朋友們，能夠勇敢站出來，表達您們對高雄的關懷，最重要的，是不能再冷漠，要一起站出來，大聲喊出：「

TaKao（打狗） Pride，Taiwan Kaohsiung Pride，高雄，是我們的驕傲；高雄，有我們在。」

網友也紛紛留言支持：「高雄真的很棒！不懂高雄美的人，如何帶領我們走出新未來?」

、「自己的家鄉自己來捍衛，不需要一個只想著向中國邀功、只想著計劃戒嚴、連人口數都不知道就想拚500萬人口的天龍殖民者，來用糟蹋的方式告訴我們高雄該怎麼進步。」