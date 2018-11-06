放寬非旅行業經營旅行業務？ 觀光局踩剎車

旅行公會全聯會今召開座談會，討論發展觀光條例第27條修正條文。（記者蕭玗欣攝）

2018-11-06 13:16

〔記者蕭玗欣／台北報導〕觀光局擬開放部落、農村社區等非旅行業者經營旅行業務，消息一出引起旅行業者強烈反彈，氣得找來立委鄭寶清和觀光局、業者共同召開座談會。鄭寶清今天向在場業者掛保證，他已找過府院、交通部表示此舉將衝擊業者生計，這個案子不能推，因此觀光局除在桃園辦過一場座談會，其餘全都取消，「這個修法不會繼續了」，獲得在場業者一片掌聲。觀光局也坦言，該案若是有共識的反對，將再審慎評估修法可能性。

旅行商業同業公會全聯會理事長蕭博仁今天在座談會上指出，去年余宛如委員等17人提案修法要成立丙種旅行社，所有業者都極力反彈，他說，觀光產業要創生、新創都可以，只要加入現行甲種、乙種就可以，但觀光局上週五發公文給各公協會說要開會修法，引起業者意見，有99%的業者都是不贊成的。

蕭博仁說，他自己今天也到行政院找政委張景森報告此事，觀光局主任秘書林坤源也向他表示目前只是討論階段，還沒進入修法階段；蕭博仁說，但他認為，今天業者若不堅決反對，萬一修法通過，整個市場會大亂，現在萬一發生意外，還是有人負責，以後一人一家公司，我倒了換我老婆開一家經營，倒了再換兒子，這樣會很亂。

鄭寶清說，去年就有業者就向他反映開放丙種旅行社的提案不可行，這次這個案子因有各部會提出，行政院要求討論，才請行政部門交通部和觀光局討論，目前還是討論階段，後續還有一連串送交通部、行政院核定、甚至要立法院闖一讀、二讀、三讀，意即修法程序冗長，目前尚未進入實質修法階段。

鄭寶清也立即向現場業者表示，自己聽過業者意見後，已跟交通部、觀光局和行政院告知不能做，因為該案要大家同意才能做，所以目前僅在桃園辦過一場座談會，後面幾場座談會全都取消了，也就表示這個案子沒有要繼續下去了，請大家不用擔心。

代表觀光局出席的業務組組長劉士銘也表示，觀光局任何修法都要透過開會方式，了解產官學想法才會有進一步的程序，原本預定今天要開法規討論會議，觀光局是希望透過開放討論的方式，並沒有預設立場，但透過今天座談會也有聽到業界聲音，如果是有共識的反對，觀光局會再做審慎評估。