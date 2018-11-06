丁守中今再批白綠合謀、柯蔡合作

國民黨台北市長候選人丁守中。（記者簡惠茹攝）

2018-11-06 12:28

［記者簡惠茹／台北報導］對於台北市長柯文哲競選辦公室總幹事小野挺民進黨高雄市長候選人陳其邁、柯文哲太太陳佩琪挺民進黨台中市長候選人林佳龍，國民黨台北市長候選人丁守中今天表示，白綠合謀、柯蔡合作。

丁守中今天到延平北路三段舉行「柯文哲裁減派出所不當記者會」，會後記者向丁守中提問，有沒有感覺到白綠合作、棄姚保柯？丁守中說，這麼重要的電視辯論，姚文智拼命罵韓國瑜，還說要救高雄，小野則跑去挺陳其邁，柯文哲太太挺林佳龍，這顯然是白綠合謀、柯蔡合作。

媒體詢問丁守中，棄姚保柯會不會對他不利？丁守中說，這倒未必，他會全力衝刺，他們所要依靠的是台北覺醒的市民，讓台北可以經濟更繁榮更好，創造就業機會，這是市民最需要。

媒體詢問，柯文哲如果又跟民進黨合作，有沒有可能泛藍選票回流？丁守中說選情不斷變化，他會全力衝刺，爭取對當前台北持續沉淪下滑、經濟大幅衰退覺醒的市民。

對於許多候選人找國民黨高雄市長候選人韓國瑜合拍廣告看板的看法，丁守中說，他跟議員候選人合作的廣告看板也有160多面，也有人找他一起電話拜票，議員也喜歡找人氣明星，這也是一定的道理。