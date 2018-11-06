再談年改 蔡英文：政府沒有受到年金破產威脅才有錢做建設

總統蔡英文今來到宜蘭，為宜蘭縣長候選人陳歐珀及鄉鎮市議員候選人輔選。（記者林敬倫攝）

2018-11-06 12:14

［記者林敬倫／宜蘭報導］總統蔡英文今前往宜蘭，為宜蘭縣長候選人陳歐珀及鄉鎮市議員候選人輔選，她參與宜蘭縣水利工作人員後援會成立大會致詞時表示，年金改革讓年金不會變財政黑洞，如此才有錢做更多投資與建設，像今年開始為所有公務人員加薪，企業界政府也鼓勵加薪，今年看起來，薪資水準是在往上走。

蔡英文表示，中央執政2年多，年金改革、黨產處理以及轉型正義的事，政府都在做，很多人說年金改革一定會得罪很多人，為何要現在做呢?她向大家報告，年金不改革就會破產，年金破產也是要全民負擔。

蔡英文說，年金一定要改革，讓年金不會變成國家財政的黑洞，年金改革做完，國家財政才會穩定，才可以有錢做要做的投資與建設，像今年開始，所有公務人員加薪，今年統計看起來，台灣的薪資水準是在往上走，這是很多年來不曾見過的事，這是因為政府財政穩定，可以支持公務人員加薪，來帶動全台灣的加薪。

蔡英文說，再來政府沒有受到年金破產威脅，才有錢做建設，去年才提出前瞻基礎建設計畫，國際上很多人在說，台灣經濟發展遇到瓶頸，原因就是政府對基礎建設投資不夠，軌道、鐵路、治水投資都不夠，所以才提出8年8800多億預算，就是要做好台灣基礎建設，下一代經濟發展才有好基礎，。

蔡英文說，但這個計畫去年在立法院一直遭受國民黨阻擋，好不容易用很多時間，才讓法案通過，現在有這個預算，就可以大建設，大投資台灣。