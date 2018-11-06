今起一日一問柯文哲 丁守中：裁撤派出所外行領導內行

2018-11-06 12:31

［記者簡惠茹／台北報導］年底選戰最後衝刺，國民黨台北市長候選人丁守中今起「一日一問柯文哲」，丁守中今天批評柯文哲裁撤大橋頭和雙連派出所，施政外行領導內行，對當地治安造成嚴重影響與建築物閒置，他如果當市長，馬上恢復兩派出所。

台北市長柯文哲2015年試辦「行動派出所」並裁撤台北市警局大同分局雙連、大橋派出所，但是當初試辦3個月受理案件有限，行動派出所下月起喊停，更名「機動派出所」，並移由保安大隊執行勤務。丁守中今天到原大橋頭派出所位址，延平北路三段上舉行「柯文哲裁減派出所不當記者會」，議員葉林傳、林亭君、陳炳甫等人都一同出席。

丁守中今天拋出柯文哲不當裁撤派出所議題，他說，柯文哲施政外行領導內行，忽視在地民意，裁撤大橋頭和雙連派出所，對當地的治安造成嚴重影響，柯文哲上任後，買了5部車，說要學美國機動派出所方式，但是民眾報案不方便，大家都希望可以恢復派出所，他對大家作出承諾，丁守中當選市長，馬上恢復大橋派出所和雙連派出所。

丁守中指出，原大橋頭派出所位於台北橋頭，來往路人多，不但是捷運站出口，還有延平北路三段的夜市，雙連派出所也是寧夏夜市所在地，當地居民和攤商跟他們反映，在地如果有派出所可以就近報案比較方便，對當地治安也有很大的幫助，柯文哲把兩個派出所撤除後，在地議員、里長也一再反映，建築物閒置在那裡是很大的浪費。

葉林傳說，多次質詢都提供地方上的聲音，市府都沒有聽到市民的聲音，沒有積極回應；林亭君表示，地方上希望可以恢復派出所，不知道是不是柯文哲不願意承認自己錯誤，一意孤行把派出所閒置在這邊，當然做日照長照中心也很重要，可是一定還有更好的地點。

丁守中競選辦公室發言人詹為元表示，從今天開始，將每天針對柯文哲的市政缺失進行提問，將提出柯文哲市政缺失，或搭配丁守中自己的政見，請柯文哲一一回答。

有關派出所整合部分，台北市政府警察局行政科提供資料說明，原雙連、大橋派出所，除原大橋派出所1樓無償借用市立聯合醫院中興院區，做為社區整合照顧據點及原雙連所1樓為建成義警協勤中心外，其餘均由大同分局使用，做為員警待勤室，並無閒置情形。

此外，行政科指出，大同分局「派出所轄區整合集中警力」方案，整合後派出所警力集中充足，更能靈活調度及活化警力運用，對於派出所勤務運作、執勤效能及為民服務方面都具有正面的效益，經調查，建成派出所及民族派出所整合後與整合前各項指標數據綜合分析，建成派出所刑案破獲率增加14.5%；民族派出所刑案破獲率增加11.3%，治安、交通狀況平穩，執勤效能提升。

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