台商助選靜悄悄？國民黨：台商希望低調

2018-11-06 12:38

〔記者施曉光／台北報導〕四年前九合一選舉中國大陸台商組織龐大的後援會，幫忙藍營打選戰，國民黨還盛大舉辦台商後援總會的成立大會造勢，但今年選舉只剩下兩個多星期，迄今毫無動靜，黨內人士解釋，這次主要原因是換黨執政，台商希望低調處理，雖然沒有台面上的造勢活動，但中國各地台商協會仍私下組織國民黨後援會，幫忙動員親友及協助台商、台幹返台投票。

二０一四年的九合一選舉國民黨雖然大敗，但在選舉期間，藍營成立兩岸台商國民黨後援總會，當時黨主席馬英九還親自出席授旗授證造勢，但這次國民黨只有在九月依照每年慣例舉辦台商秋節聯歡餐會，之後就靜悄悄，沒有比照二０一四年宣布成立台商後援會。

黨內人士解釋，除了這次國內已經換黨執政，台商希望低調處理外，四年前那場選舉所以台商動員規模盛大，主要還是前黨主席連戰的關係，前海基會董事長江丙坤銜命全力投入動員台商系統，輔選連戰參選台北市長的兒子連勝文，「除了台北市以外，其他縣市其實沒有什麼感受。」

據透露，藍營在對岸台商系統的經營，長期是以連戰人馬的江丙坤、張榮恭等人為主，如今由於江丙坤已不在黨務系統，重心全部放在「三三會」，在今年國民黨選舉並沒有扮演任何角色。

對於這次選舉台商比較低調，有藍營人士解讀，對岸今天已經了解在台灣選舉敏感時刻，要避免自己成為影響藍軍選情的「反助力」，這恐怕也是這次選舉對岸台企聯、各地台商協會轉趨低調的原因之一。

據接觸兩岸事務的黨內人士指出，由於不滿蔡政府的兩岸路線，加上規定領有中國大陸居住證的台商必須登記等政策，讓台商感覺很不友善，因此這次雖然沒有在檯面上高調造勢，台商系統仍在私下幫忙輔選，除了每一個國民黨直轄市、縣市長候選人都有獲得台商支持，對岸各地台商協會也都有組織國民黨後援會，一方面幫忙台商、台幹返台投票，另一方面也會透過電話動員親友支持藍軍候選人。