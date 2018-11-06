柯粉要小野下台負責？ 柯P：若每一局都計較會先精神分裂

2018-11-06 12:10

〔記者沈佩瑤／台北報導〕台北市長柯文哲今早出席地政週活動後受訪，外界持續關注小野拍攝影片力挺民進黨高雄市長候選人陳其邁一事。對於「小野事後有沒有向他說歹勢」、「柯粉要小野下台負責」等提問，柯僅重申，人在世界上還是要有人情世故。至於小野事件對選情是否造成衝擊，柯也只說，選舉就是有加分有扣分，若每一局都要斤斤計較，自己會先精神分裂。

柯文哲說自己沒有問小野此事，因為小野、吳念真、柯一正等人都是紙風車劇團的，該劇團成立都快20年了，以前還一起全台灣巡演，就像他為什麼對無黨籍新竹縣長候選人徐欣瑩比較好，一直去新竹，因為從他還在台大就認識到現在十幾年了，這就是他說的人情世故。

談到小野似乎事前不知道自己在影片會被打上「柯文哲競選總幹事」頭銜，媒體問柯會不會認為陳其邁陣營操作？

對此，柯則認為每個陣營本來去想怎麼做對最有利，他則是採取比較自然的態度。柯也再次說，小野事後告訴他，他聽聽也沒有講話，如同剛剛說的，他們紙風車一起工作了20年，就算現在小野來幫忙選戰，也不能說你這可以做、那個不可以做。柯自認整個選戰或是行政風格，都屬於比較不願意被意識形態綁住，或很在意某個小小戰場。

至於小野挺陳其邁是否有利操作棄保？柯表示他想過這問題，但「台北是個蠻特殊的地方，綠得多一分藍的就少一分，反之亦然，後來就下定主意做自己，我現在態度就是如果你每天想藍綠，自己就先死掉了。」

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