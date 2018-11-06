小野挺陳其邁談高雄發展 姚文智謝謝他肯定

姚文智說，小野固然挺陳，但談的是高雄文化進步的軌跡，而自己當年在高雄市府就是改造第一棒，謝謝小野讚許。（記者周彥妤攝）

2018-11-06 11:59

〔記者周彥妤／台北報導〕台北市長柯文哲競選總幹事小野拍攝影片，力挺民進黨高雄市長候選人陳其邁，引發「柯綠再合作」的聯想，國民黨台北市長候選人丁守中更直指，證明柯文哲和總統蔡英文是合謀，民進黨已放棄台北。民進黨台北市長候選人姚文智說，小野固然挺陳，但談的是高雄文化進步的軌跡，而自己當年在高雄市府就是改造第一棒，謝謝小野讚許。

對於丁守中指民進黨放棄台北，姚文智說，丁大概沒有仔細看影片內容，小野說的是高雄20年的發展進程，自己當年在前任高雄市長謝長廷時代，扮演文化改造的角色，推動高雄城市美學，「我就是第一棒，謝謝小野」，包括高雄電影節、推動公視二台落腳高雄、駁二藝術特區。

媒體詢問是否代表「棄保」，姚文智說，「怎麼會？」小野在稱讚姚文智、陳其邁，「沒有感覺到」。

談到北市議員選情，民進黨憂掉5席，姚文智說，「會嗎？」這次參選所有競選總部都和議員搭配，緊密團結合作創下紀錄，外界要怎麼評論，11月24日選舉就知道。

至於接下來的造勢活動，姚文智說，18日「手牽手護台北」活動、23日選前之夜，地點都會在台北市政府廣場舉辦，象徵要走進市政府；他說，其實原來都沒自己的份，是因為柯文哲「被抓到偷跑、詐賭」，偷雞不著蝕把米，才讓自己的陣營得以申請。

談到本週即將與柯文哲辯論的準備，姚文智再說，千呼萬喚始出來，該準備的是柯，柯終究要面對現實，無法再藉由各種話術逃避，就是個liar（騙子）。