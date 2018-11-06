黃健庭《就是挺台東》新書發表 盼饒慶鈴接班幸福縣政

縣長黃健庭（左）交棒議長饒慶鈴。（記者張存薇攝）

2018-11-06 11:50

［記者張存薇／台東報導］台東縣長黃健庭今天發表新書《就是挺台東》，這本集結8年來縣政議題、台東重大發展軌跡的書，黃健庭也交棒給國民黨縣長候選人饒慶鈴，期許她接棒繼續領導縣政，也勇敢堅持作對的事。

《就是挺台東》共有108篇短文，黃健庭說，這是從2011年開始寫的部落格文章，2010年經過1年的縣政整理、從谷底出發，2011年起縣府陸續推動國際熱氣球嘉年華、國際衝浪賽事，也開始台東藝術節、市區路邊停車收費即營養午餐排富等措施，就是希望從產業著手，帶領台東脫離貧窮。

第2部分則是第2任縣長任內打造台東成為國際幸福城市的點點滴滴，黃健庭說，回頭看看這些文章，一路走來不是一直順遂，包括深層海水產業推動、美麗灣開發案等，不過他也期許饒慶鈴接下棒子領導縣政，寫下更多篇章。

饒慶鈴表示，在這本書裡看到愛與奉獻，希望未來能和優秀的縣府團隊合作，台東在邁向國際級幸福城市的同時，也要充實自己，拿出更多給各國遊客看，將會拿出全部精力、「台東的下一步我們一起努力！」

而今天剛好是縣長黃健庭生日，新書發表會後，國際發展及計畫處也推出以《就是挺台東》封面製成的蛋糕，為黃健庭慶生，也讓他又驚又喜。