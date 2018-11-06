逆向騎單車撞林佳龍座車 黎明幼兒園長送醫

一輛自行車逆向撞上台中市長林佳龍座車。（翻攝自徐玉紅臉書）

2018-11-06 12:05

〔記者張菁雅／台中報導〕台中市南屯區黎明幼兒園園長林金連因重劃爭議，抗議多年，日前傳出失蹤消息，今日上午出現在北區雙十國中，與台中市長林佳龍座車發生事故，已立即送醫。市府新聞局長卓冠廷出面說明，據司機回憶，有人騎自行車逆向靠近，當時座車是靜止的，而傷者送醫後從身上證件才得知是林金連。

卓冠廷指出，市長上午參加雙十國中活動中心新建工程動土典禮，結束後行程，離開雙十國中不到20秒，市長座車行駛在進德北路上，據司機表示時速約10幾、20公里，遠遠看到一輛自行車逆向往市長座車方向靠近，當時兩車中間還有4、5輛車的距離，司機趕緊踩剎車，他印象中當時車輛已經靜止。

卓冠廷也說，發生車禍後，市長第一時間指示立即送醫，並了解相關案情，市長因趕赴下一個行程而先離開，駕駛則留下來配合警方調查。而警方從傷者身上找到身分證，才知道是林金連。據市府了解，林金連沒有明顯外傷，但目前意識不清楚，仍在醫院檢查。

林金連因不願黎明幼稚園土地參與自辦重劃，與重劃會訴訟，日前收到第二次判決結果，林金連敗訴，1日凌晨3點留下指控政府的文件後，隨即開車失蹤，「黎明幼兒園保留行動」成員發現他失蹤後，在臉書發起尋人行動。