圖利特定廠商？ 余宛如控無人載具法案遭惡意杯葛

2018-11-06 10:57

〔記者謝君臨／台北報導〕民進黨立委余宛如指控，上週五立法院院會上，時代力量立委高潞以用運用黨團名義，將「無人載具科技創新實驗條例」拉下送入黨團協商，阻撓原本能三讀通過的法案；余說，台灣從北到南有許多無人載具計畫，年輕人在期待，創新是與時間賽跑，呼籲讓法案儘速通過，不要再拖延。

余宛如今舉行「時力刷存在感，阻擋無人載具發展未來」記者會，邀請立法委員黃偉哲辦公室青年部發言人李宗翰出席，一同譴責時代力量惡意杯葛法案。

余宛如表示，無人載具發展各國都在競爭，像鄰近國家日本，東京已有無人載具實驗場域，為了拚東京奧運時，能有無人物流協助旅客行李輸送，或是其他進出口貨物，這也是一種國力的展現；台灣從北到南，也有相當多無人載具的實驗在等待，包括淡海新市鎮、台中、台南、高雄等，均等待上路。

余宛如批評，此案經委員會專業審查，原已無需黨團協商，但高潞以用為了一己之私，刷自己的存在感，在上週五以時代力量黨團名義，將法案拉下，要求交付黨團協商。

余宛如回憶，2星期前在經濟委員會審查時，高潞以用遲到珊珊來遲，到了審查條文的尾聲才進來，喊我們不尊重她，她在修正動議硬要加入，要優先發展電動化、搭載移動式儲能系統，在條文裡面非常突兀，其實是沒有相關的，我們懷疑她圖利特定廠商，盼她能出面說明。

立委黃偉哲辦公室青年部發言人李宗翰說，科技產業兵貴神速，目前台南是無人載具的重點發展區域，嘉南平原上的無人機噴灑農藥示範，安定區科技公司更製造出民間最大型無人機，這些無人載具的應用試驗，都必須等待此條例通過後，才能大規模實驗。許多青年想要朝無人載具領域發展，卻受限法規。

余宛如說，無人載具的發展攸關台灣年輕人的未來，目前全台包括高雄駁二無人小巴計畫、高雄愛河無人船計畫、彰化綠能智慧城無人車計畫、嘉南平原無人機噴灑農藥計畫、新北淡海無人車智慧接駁計畫、台中水湳智慧城無人車計畫；無人載具計畫能帶動產業與其他國家競爭，並整合年輕人的新創產業，呼籲讓法案儘速通過，不要再拖延。