高雄到底招誰惹誰了??網友出聲力挺高雄

2018-11-06 10:48

〔記者葛祐豪／高雄報導〕批踢踢高雄版連日來最熱門的文章是「高雄到底招誰惹誰了??」不只在地人，連外縣市網友也出聲力挺高雄。

網友pedi （張開雙手守護你）在批踢踢高雄版張貼「高雄到底招誰惹誰了??」一文，強調這幾年實在有點受不了，每年都是這樣的循環：春夏主打經濟不好，四處招租或倒閉。秋冬主打空氣污染，高喊又紫爆了，但市長換成誰就能改變季風?

他說，有建設全都說蚊子館、浪費錢跟貪污，沒建設說擺個西瓜上去，都比較有用。近期衛武營很多表演的票都搶不到，還有人又瞎說蚊子館浪費錢，連8月很誇張的下了n天大雨，造成淹水跟道路坑洞，也能被嘲笑!?那種雨下在哪一個地方，都會這樣的。

他說， 覺得各種藐視跟嘲笑高雄，讓人心裡很難過，只看新聞，會讓人感覺高雄是非常糟糕的城市，缺水缺電、沒錢、窮、負債、淹水、倒閉、蚊子，高雄真的是招誰惹誰??

這篇文章引起極大迴響，討論不斷，網友紛紛表示：「明明高雄就沒有那麼差，為了選舉把高雄貶得一文不值，然後再把某黨某人捧得跟救世主一樣，非常不齒這種負面選舉手段」。

不只住高雄的網友跳出來表達對高雄的真實感受，不少外縣市網友也出聲力挺高雄。

網友amaruko （井）也代po一位屏東市朋友的看法，強調「許多政論節目還有候選人，都在喊著高雄是又老又窮又醜的城市，我住的地方離高雄市只隔著一條高屏橋 ，高雄的進步是我們渴望奢望更夢寐以求的。」

文章內說，高雄人我羨慕你們現今的愛河不再臭，臭港口變成駁二的藝術文化，捷運跟輕軌，還有小巨蛋可以聽五月天或他人的演唱會，更不要說還有完善醫療資源的長庚、高醫、榮總、義大。

文章強調，高雄人我羨慕你們，我不知道是哪個政黨開始資源分配的不公平，重北輕南 ，更完全看不見屏東，20~30年下來不只高雄北漂、屏東嘉義北漂、雲林彰化北漂 、花蓮台東漂 、苗栗北漂，每個縣市都在北漂 ，只有宜蘭跟基隆市南飄，至於台北，可能是國外飄吧！

文章提到，高雄人可能正抱怨新掘江商圈沒人了，旗津或其他觀光景點人變少了，但你們可以問問北漂的朋友們，師大商圈也沒人了，時尚指標的東區有好多房子都在空租，這不只是台灣，而是全球的經濟不景氣造成的。

不過也有網友酸說：「好好笑，高雄人就繼續自慰吧，幸福城市」。