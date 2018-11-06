扯謊偵查隊長疑自稱侯派人馬 蘇：未來恐更囂張

民進黨新北市長候選人蘇貞昌。（記者陳心瑜攝）

2018-11-06 10:24

〔記者陳心瑜／新北報導〕知名冰品公司「百吉」的林姓副總開車返家途中，座車遭不明人士開槍擊中，蘆洲警分局偵查隊長蔡調坤受訪過程3度扯謊，甚至傳出他自稱為侯友宜人馬，民進黨新北市長候選人蘇貞昌批評，侯友宜以治安自傲，但是新北的治安並沒有變好，卻忙著選舉、安排人馬、到處動員，如果讓侯友宜當市長，這些嗆是侯友宜人馬的人，未來會更囂張，那新北的治安會更讓人擔憂。

蘆洲分局偵查隊長蔡調坤在案件曝光後，3度扯謊「非彈孔、非槍擊、是碎石所致」，最後才改口在車內找到2枚「不明金屬物」。警方前天逮捕疑涉案的20歲陳姓車主，但他否認犯案，警方也未尋獲槍枝，昨晚同為蘆洲警分局轄區的八仙樂園前又傳槍響。

蘇貞昌說，警界出身的侯友宜藉著當副市長安排很多人馬，也聽聞很多人嗆聲、宣揚自己是侯友宜的人馬，「這些人位居治安的重要位置，卻辦不好治安」，表示不只是有副總被槍擊案呼嚨亂辦，昨天晚上八里八仙樂園前又有槍擊事件，可見侯友宜以治安自傲，但是新北的治安並沒有變好。

蘇貞昌更重砲批評侯友宜忙著選舉、安排人馬且到處動員，都是很不好的現象，若侯友宜當選，那這些自稱是侯友宜人馬的人，那會更囂張，那新北的治安會更讓人擔憂。