五月天MV攝影團隊捉刀 「高雄時刻」5分鐘完整版曝光

高雄時刻五分鐘完整版今在高雄款登場。（記者王榮祥翻攝）

2018-11-06 10:23

〔記者王榮祥／高雄報導〕高雄城市形象短片「高雄時刻」於高雄市政府臉書粉絲專頁搶先曝光後，引起熱烈迴響，三部曲分別以人文篇、宜居篇及蛻變篇，一分鐘精華版本呈現高雄的此時此刻，今天則公開五分鐘完整短片於《高雄款》臉書粉絲專頁、「Kaogov」、高雄市政府網頁露出，明天也會在全國電視頻道播放。

新聞局長張家興表示，高雄是一座多元且共融城市，在時間的刻度上，保留舊有文化氣息，並不斷地演奏出新故事。

今年形象短片從多元面向詮釋高雄每個角落的動人故事，同時紀錄城市的山海與河港，高雄人正在創造屬於自己的燦爛時刻，期盼大家踴躍分享，讓更多人瞭解高雄時刻，分秒精彩。

張家興說明，「高雄時刻」高雄城市形象短片由新聞局與8ID攝影團隊共同製作，8ID擅長處理視覺節奏強烈影像，以及捕捉演員真實情感，曾拍攝五月天、麋先生、Hush等多部膾炙人口的MV，在影視方面累積了不少好口碑。

透過拍攝，8ID攝影團隊開始接觸一個城市面貌的森羅萬象，導演魏奕旻思考如何傳遞城市真正的面貌。

他說，每一次來高雄都會有新的發現，也更加喜歡這裡的一切，像是與在地型農的溝通，發現了年輕一輩對於新農業的新想法。

而與越南、印尼新住民聊天後，了解他們對於台灣土地與高雄的認同情感，鏡頭要捕捉他們認真工作的一面，更想要呈現高雄的各種文化，因此在有限的時間框架中，濃縮高雄此時此刻於短片。

8ID攝影團隊這次來到高雄拍攝城市形象短片，從初期製作溝通到實際拍攝完成耗時近半年，一共有41個地點取景，除了 i- ride飛行體驗中心、見城歷史文化、型農新產業、新住民文化，青年創業等主題外，特地前往最新開放且具有歷史背景的哈瑪星溜滑梯拍攝，拍攝手法以不同人物與城市景象「雙重曝光」方式，象徵的人與城市的共生與融合。