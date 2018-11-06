公務員上班時間不能到候選人臉書按讚 朱立倫：新北市府不干涉

國安局證實監控臉書等公開網路社群，偵蒐內容包括詆毀國家元首等影響國家安全的情資，新北市長朱立倫今天砲轟，這是民主倒退的行為。（記者賴筱桐攝）

2018-11-06 09:50

〔記者賴筱桐／新北報導〕國安局證實監控臉書等公開網路社群，偵蒐內容包括詆毀國家元首等影響國家安全的情資，新北市長朱立倫今天砲轟，這是民主倒退的行為，此外，新北市政府不會干涉公務員到候選人臉書按讚的行為。

朱立倫今天在市政會議表示，國安局坦承在臉書監控對國家元首的言論，以及銓敘部要求公務員上班時間不能在候選人臉書按讚，「這是標準的民主倒退行為」。民眾在社群媒體表達意見，這是民眾的自由，國家元首與政治人物都要有接受批評的雅量，網路社群對於他的詆毀言論，絕對不會少於其他政治人物，這是民主的常態，有時候一笑置之就好，不需要用國安監控的方式。

朱立倫說，公務員在候選人臉書按讚屬於個人的隱私權益，公務員只要在公共領域做好工作，至於願意到哪位候選人臉書按讚，新北市政府絕對不可能干擾、控管或干涉；對於媒體節目受到立委或政府高層關切而停播或更換主持人，這也是令人無法接受的事情。

朱立倫談到，11月8日起選舉活動正式起跑，他希望24日投票日當天，所有公務員包含警消的投票權益不要受到任何影響，盡量把影響層面縮至最小範圍，讓警消或值班同仁都能去投票，這是對民主的保障。

話鋒一轉，朱立倫再批，國內因為政治考量，很多人反對不在籍投票，尤其是執政黨持反對意見，不在籍投票是民主的常態，也是先進民主國家的作法，對於國內無法實施不在籍投票，他感到非常遺憾。