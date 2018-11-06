APEC「張習會」勿忘李明哲！民團籲政府要求中國放人

人權團體昨日呼籲，台灣應善用即將召開的APEC領袖峰會，要求中國釋放非政府組織工作者李明哲。（資料照）

2018-11-06 09:54

〔即時新聞／綜合報導〕台灣非政府組織工作者李明哲，去年11月被中共以顛覆國家政權罪判刑5年並拘押至今，昨日多個民間團體在立法院舉行記者會表示，台灣應該利用即將舉行的APEC領袖峰會，呼籲各國與會領袖對人權議題發聲，促使中國釋放李明哲。

綜合媒體報導，民進黨立委尤美女，以及李明哲救援大隊、台灣人權促進會、人權公約施行監督聯盟等多個民間人權團體，昨日在立法院召開記者會，與會的民間人權團體代表齊聲高呼「APEC張習會，勿忘李明哲」，並手持「言論自由，李明哲無罪」的黃絲帶，希望外界能夠持續重視李明哲一案。

與會人權團體代表強調，中國政府違反人權的逮捕、關押李明哲，上月又在未告知李的家人的情況下，將李明哲隨意移監，證明中國毫不在乎人權，台灣應該利用在11月12日至18日於巴布亞紐幾內亞舉行的APEC領袖峰會，尋求APEC成員國支援，透過閉門或一對一等非正式會議，藉機向中國表明李明哲無罪，應該立即釋放。

台灣人權促進會秘書長邱伊翎指出，我國代表張忠謀，下週將有機會在APEC領袖峰會上見到中國國家主席習近平，邱伊翎認為，張忠謀應該在APEC會議中，要求中國立刻釋放李明哲，並呼籲中國改善本身的人權狀況。