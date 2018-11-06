遠程打擊能力再提升 雷霆2000火箭彈射程增至100公里

傳國軍以「雷昇專案」研製射程100公里遠程火箭系統，使得陸軍雷霆2000多箭火箭系統加強遠程打擊能力。（資料照）

2018-11-06 08:26

〔即時新聞／綜合報導〕國軍積極發展「不對稱戰力」，並提升「重層嚇阻」能量，傳國軍以「雷昇專案」研製射程100公里遠程火箭系統，使得陸軍雷霆2000多管火箭系統加強遠程打擊能力。

根據《上報》報導，在國軍多次兵推中，若有射程300公里以上的海軍增程型陸基雄三反艦飛彈，配合射程200公里的戰術飛彈，或是100公里的遠程火箭系統，都會讓解放軍船團有所顧忌。而目前雷霆2000多管火箭系統的火箭彈最遠射程為45公里，為強化遠距離打擊能力，國防部核定編列45億餘元，以「雷昇專案」研製射程100公里的遠程火箭。

據了解，「雷昇專案」所研製的火箭彈即為天弓防空飛彈彈體的縮小版，現有雷霆2000多管火箭發射架中，可裝載4枚射程100公里的遠程火箭，未來將以射程45公里與射程100公里的兩款火箭彈「混合搭配」進行部署，可依作戰區域遠近，選擇運用不同射程的火箭彈。

未來射程100公里的遠程火箭完成研製後，部署在金門、馬祖外島即可反制解放軍射程200公里的衛士2型及射程400公里的衛士2D型火箭砲，使得這兩型火箭砲無法推進至沿岸佈署，對台灣本島的攻擊能力也大幅降低。