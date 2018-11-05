怕「奧步」？金門縣長候選人加碼查賄獎金100萬

金門縣長候選人楊鎮浯（前排右三）在支持者陪同下，於金門地檢署前宣示反賄決心。（記者吳正庭攝）

2018-11-05 23:58

〔記者吳正庭／金門報導〕國民黨金門縣長候選人楊鎮浯5日拜會金門地檢署檢察長毛有增，盼加強查賄、掃除選舉「奧步」；楊鎮浯說，在地檢署既有的查賄獎金外，將再加碼100萬元，且若查有楊鎮浯陣營人士涉賄，另外再加碼100萬元，宣示反賄選的決心。

楊鎮浯說，惡質的選風不只是賄選，還包含非常多的「奧步」，希望地檢署對此能多所著墨。

他說，綜合各家陣營最常使用的選舉10大奧步，有設局嫁禍買票、人為車禍、下跪悲情、舉報假案、佯裝被攻擊、發布假民調、假冒不同陣營發布不實訊息、糾眾抗議陳情、發布假約談、開票匭變造票數。

楊鎮浯舉例，目前為止所看過最明目張膽、直接用別人的名義去發布假政策以誤導選民的，是某陣營的網軍，直接用楊鎮浯的相片、文宣，寫上「我不會支持蓋橋」；楊鎮浯說，金門鄉親都很希望蓋一個金門大橋通兩岸，這樣的假文宣沒有任何的解釋、論述，就直接用一張假照片去變造，然後說「我不會支持蓋橋」，這是嚴重的污衊，這個奧步已活生生在上演。

楊鎮浯說，有網軍使用不同的名稱，在網上反串、栽贓，現在的科技「凡走過必留下痕跡」、「希望對手不要再玩這些小兒科的遊戲」、「先去修一修網路課程」。

楊鎮浯說，今年的選舉看到行政力度的白色恐怖，看到了栽贓抹黑反串挑撥，嘴巴上一直講「要說好話、做好事」，卻說一套做一套，呼籲身為一個現任的執政者，要拿出一點格局來，應勇敢的接受民間對公共議題與縣政的檢驗，不要放任號稱「國師」、「青年權臣」的網路高手，在網路上玩這些遊戲。

楊鎮浯並再一次邀請對手陳福海，就大家所關心的金酒東北試釀案公開辯論，把話講清楚，把真相還給金門的老百姓。

針對楊鎮浯發表的言論，陳福海競選總部表示，：反賄選是民主政治的基本價值，希望這不是口號而是「真實的作為」。

陳福海競選總部表示，有關金酒東北試釀相關文宣與回應，均已透過臉書表達；競選核心應回歸政績與政見的論述，如果只想用抹黑污衊負面文化來操作選舉，卻拿不出具體政績，恐將讓浯島善良純樸遭到破壞。

陳福海競選總部表示，歡迎所有鄉親共同檢視雙方擔任立委的政績比較，陳福海擔任縣長以來，已完成通水、電力強化、指標道路拓寬等政績，也提出新三通、10大建設等構想。