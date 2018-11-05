民防義消力挺 蘇貞昌推薦張錦豪是「金好」議員

民進黨新北市長候選人蘇貞昌昨天晚間到汐止，幫民進黨提名的議員候選人張錦豪站台，推薦張錦豪是「金好」的議員。（記者俞肇福攝）

2018-11-05 22:46

〔記者俞肇福、吳昇儒／新北報導〕民進黨新北市長候選人蘇貞昌今天晚間到汐止，幫新北市第十選區議員候選人張錦豪站台，蘇貞昌說，張錦豪「金好」，因為是議員沈發惠辦公室主任，不但有行政院助理的經驗，又有議員辦公室主任服務地方的實務經驗，不論學養口才都一流，一定會是好議員。

今天張錦豪競選總部成立大會還有上百名義消及民防人員到場相挺；支持張錦豪的民防、義消人士說，張錦豪要接棒沈發惠，不僅具有法學碩士學歷，且有多年的議員助理經驗，勤走地方熟知地方事務，也曾前往議會歷練加持，學、經歷都非常出色，大家都願意支持他，給新人一個機會。

蘇貞昌表示，他將來到新北市政府，市政要推動需要有好議員，張錦豪就是一個好議員、好人才，他特地來幫忙站台，祝福能高票當選，為汐止、金山、萬里的民眾服務。

蘇貞昌說，他對於汐止當年淹水的痛苦，非常清楚，所以當縣長時，用盡所有的力量徹底解決汐止的淹水，相信汐止的市民很有感覺，誰來苦民所苦，誰真正會做事，所以現在就是選對人，會做事，可以改變一座城市。

蘇貞昌說：「新北市是到了應該改變的時候了，我很期待市民讓我出來做事，來改變新北市，讓新北更新更好。」