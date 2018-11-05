副市長收賄判刑 蘇貞昌：侯友宜出來辯論說清楚

民進黨新北市長候選人蘇貞昌今天晚間受訪表示，前新北市副市長許志堅貪污判刑，侯友宜與他共事那麼久，應該出來辯論，向市民說清楚。（記者俞肇福攝）

2018-11-05 21:43

〔記者俞肇福／新北報導〕針對有關新北市前副市長許志堅貪污被判刑10年，民進黨新北市長候選人蘇貞昌今晚表示：「朱立倫的愛將，侯友宜的好同事，前新北副市長許志堅貪污被判10年，朱立倫、侯友宜跟他共事那麼久，應該要好好的交代，這是市民想要知道，也是侯友宜該受檢驗的！」

蘇貞昌說，侯友宜自己這方面不交代清楚，卻要用酸言酸語酸別人，還要扯東扯西，實在不應該，最好的就是來辯論，讓市民檢驗。

蘇貞昌說，尤其是侯友宜不只是和許志堅共事那麼多年，侯友宜到台東去為黑道背景的人助選，還發新聞採訪通知，等到被媒體抓包了，又說是偶遇，這種公然說謊、不敢做不敢當，實在很不足取；蘇貞昌又說，像侯友宜鶯歌總部成立，白狼坐第一排當貴賓，還特別介紹，等到被抓包，侯友宜也宣稱曾拒絕人家來，都是這種「敢做不敢當」，這才是沒擔當。

蘇貞昌表示，侯友宜又不敢上台辯論，讓新北市民八成以上想看辯論很失望，那都是這樣子做，是不是有擔當處理市政，真的市民要好好考量。

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