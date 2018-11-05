盧秀燕龍井再提看花博免錢 林佳龍總部：芭樂票

盧秀燕（右五）今晚舉辦龍井區競選服務處成立大會，支持者送上「包粽」高呼凍蒜。（記者陳建志攝）

2018-11-05 23:41

〔記者陳建志／台中報導〕〕國民黨台中市長候選人盧秀燕，今晚舉辦龍井區競選服務處成立大會，前立委顏清標、立委顏寬恒、議長林士昌和接棒參選市議員的林孟令都站台力挺，盧秀燕再提台中火力發電廠超額發電造成空污，並說若當選老人健保不用錢、看花博也不用錢；林佳龍總部則回批，盧參選以來一再抹黑，並說看花博免錢等政見，都已被證實是芭樂票。

盧秀燕說，民進黨執政不佳，龍井受害最深，因為台中火力發電廠在這裡，但因民進黨能源政策錯誤造成台北缺電，才「中電北送」讓中火超額發電讓空污變嚴重，並說中火還要增加兩座天然氣機組，且老舊機組還不拆除，未來若電力不夠用，就會恢復使用，讓中部空污更嚴重。

盧秀燕並批評，林佳龍上任後砍掉老人健保，若一家有兩個老人，一個月就要繳1500元，若當選一定恢復補助；台中花博門票問題，盧秀燕再提當初胡志強並未規劃市民收門票，且花博花了86億，不應該再跟市民收錢，強調若當選將讓市民拿身分證免費進場。

對此，林佳龍競選總部發言人林尚賢表示，盧秀燕自選舉以來，一再抹黑台中空氣品質，即便巿府已拿出數據，證實2014年胡志強當市長時燒煤1839萬噸才是「火力全開」，為10部機組運作以來最高，行政院長賴清德也已承諾中火擴建2部天然氣機組後，第1至4號燃煤機組就可退場，未來中火絕不是盧故意扭曲的「10＋2」機組，而是「10-2」機組，對盧秀燕堅持抹黑深表遺憾。

此外，對於盧提老人健保不用錢、看花博不用錢等政見，林尚賢也重申老人健保不用錢不符公平正義原則，也將加重年輕世代的負擔；看花博無限次免費參觀也遭AIPH（國際園藝生產者協會）打臉違反協議和AIPH政策，且在AIPH歷屆花博舉辦過程中從未發生過，相關政見已被證實都是選舉芭樂票。