涉打探情資遭搜索約談 台商10萬交保

台北地檢署5日指揮調查局國家安全工作維護站，兵分2路搜索並約談1名涉違反國安法相關案件的薛姓台商，訊問後移送北檢複訊，諭令10萬元交保，並限制出境、出海及住居。（記者黃耀徵攝）

2018-11-05 21:53

首次上稿 20:27

更新時間 21:53

〔記者錢利忠／台北報導〕九合一選舉進入白熱化階段，檢調單位針對外國勢力介入選舉的情資也格外重視。今年上半年，一名薛姓台商參加友人之間的聚會，涉嫌向在座的調查局新北市調查處賴姓調查官，刺探不特定民眾個資及宗教團體等情資，台北地檢署今指揮調查局國家安全維護工作站，兵分2路搜索薛男的公司及住處，約談被告薛男及賴姓調查官作證，今晚9點多，薛男訊後被依違反國安法諭令10萬元交保，並限制出境、出海及住居。

今晚7點多，薛男被帶往北檢複訊，頭戴鴨舌帽的他，低頭遮臉躲避媒體拍攝。檢調獲報，身為中小企業經營者的薛男，與被刺探的調查官為舊識，今年上半年間，兩人與共同友人一起在大台北地區舉辦聚餐，席間薛男與賴姓調查官閒聊時，疑涉嫌提及要求調查官幫忙提供不特定的消息及情資等相關字眼，但並未要求提供特定對象或案件等情資。

賴姓調查官覺得薛男的言行有異，且因薛男具有時常往返台灣及中國的台商身分，懷疑他被中國或其他國家吸收，有意刺探及蒐集調查局等公部門的情資或個資，聚餐結束後便將此事通報調查局，薛男因而被列為違反國安法第5之1條未遂的被告，並於今日首度遭檢調單位搜索及約談。

至於薛姓台商被搜索及約談一案，究竟是否與月底將舉行的選舉有關？北檢否認與選舉有關。調查局則表示，該案與選舉絕無關聯，此次為單一個案，並無相關的其他前案，調查局只是單純接獲檢舉，調查後認為可能會構成違反國安法的要件，才進一步報請檢方指揮並依法發動搜索。

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