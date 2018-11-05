「手下敗將」李慶華落跑！ 黃國昌批：貪污權貴又逃跑了

國民黨前立委李慶華無故不到庭、沒有向法院請假，法院將進行拘提程序。（資料照）

2018-11-05 20:29

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨前立委李慶華涉嫌以人頭詐領助理費532萬多元，用以支付前妻每月10萬元贍養費及出國旅費，在今年9月被檢察官依《貪污治罪條例》起訴，但今（5日）天該出庭的李慶華卻無故不到庭、也沒請假，法院將進行拘提程序。對此，2年前選贏李慶華的時代力量立委黃國昌痛批，「貪污權貴又逃跑了」。

事件曝光後引起外界討論，過去就很關注該案的黃國昌則氣得在臉書PO文痛批，「貪污權貴又逃跑了、公平正義淪為笑柄！」黃國昌表示，他之前在司法法制委員會質詢時，早就已經提醒過了，但當時遭輕鬆、無所謂地敷衍，沒想到現在李慶華真的跑了，「請問誰要負責？」

黃國昌感嘆地說：「有權有勢的，貪污撈完錢，拍拍屁股、說走就走。公平正義在台灣根本已經淪為一場笑話！」

過去曾連續擔任6屆立委的李慶華在2016年選輸黃國昌後，就慢慢淡出政壇，但他在2007年至2016年間，利用職務之便，指示辦公室殷姓女主任、董姓及丁姓助理，以3人配偶提供個人帳戶，擔任掛名人頭助理，總共向立院詐領助理補助款多達532萬多元，遭檢方依《貪污治罪條例》起訴。

法院原訂今下午2點半開庭，但李慶華卻遲遲沒有現身，也沒向法院請假，等於無故不到庭，法院將依法進行拘提程序，且若拘提不到、或認為李慶華已逃亡，也將依法發佈通緝；法院另訂於本月26日二次開庭。