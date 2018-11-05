韓導沒時間吃？「小女孩送茶葉蛋」被爆是舊照 火速刪文

「韓國瑜粉絲後援會」3日上傳了1張韓國瑜9月時吃著茶葉蛋的照片，配上「韓國瑜沒時間吃飯，小女孩心疼送茶葉蛋」等煽情文字，讓不少挺韓網友相當感動，沒想到這張照片卻被眼尖網友踢爆造假。（圖擷取自Facebook）

2018-11-05 20:00

〔即時新聞／綜合報導〕歷經先前兩支網友自製宣傳片被爆抄襲的風波後，挺韓的臉書粉絲團「韓國瑜粉絲後援會」3日又發表爭議貼文，上傳了1張韓國瑜9月時吃著茶葉蛋的照片，配上「韓國瑜沒時間吃飯，小女孩心疼送茶葉蛋」等煽情文字，讓不少挺韓網友相當感動，沒想到這張照片卻被眼尖網友踢爆造假！

臉書粉絲團「韓國瑜粉絲後援會」11月3日發布1張小女孩遞茶葉蛋給韓國瑜吃的照片，並附註「韓總為了救高雄忙到沒時間吃東西，小女孩心疼他拿了茶葉蛋給他吃」，底下有不少網友感動地說，「韓總，經濟要拼，身體也要顧」、「韓總辛苦了」、「先把肚子顧好，才有力氣走下去！」。

但這張照片卻被眼尖網友發現，其實是今年9月2日韓國瑜PO在個人臉書專頁的舊照，而照片中的小女孩是韓國瑜的姪女，遭網友懷疑造假、誇大。「韓國瑜粉絲後援會」被質疑造假後，才將圖片附註改為「圖片為韓總帶著姪女吃高雄美食」，隨後又將貼文刪除。

對此有PTT網友嘲諷，「韓導劇組團隊可能太忙，9月的cut再度用到11月的fb頁面了」，還有人開玩笑表示，「他（韓國瑜）10月才拿出來吃啦」、「這是拍攝新手法」、「劇情回顧吧」。