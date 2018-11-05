選務人員不缺了 中選會：29萬5904人全招募完成

九合一選舉將在本月24日舉行，中選會今（5）日表示，地方公職人員選舉及公投投開票所工作人員，共29萬5904人已完成招募。（資料照）

2018-11-05 19:28

〔記者陳鈺馥／台北報導〕九合一選舉將在本月24日舉行，中選會今（5）日表示，地方公職人員選舉及公投投開票所工作人員，共29萬5904人已完成招募，各選委會並做好選務準備工作。

中選會指出，各直轄市、縣市選委會自今年5月起，即指揮、監督鄉鎮市區公所，辦理投開票所工作人員招募工作，9月中旬進行第二階段招募，於10月底完成招募工作。

中選會說明，九合一選舉投開票所工作人員，以一間投開票所13.5人規劃，新增辦理公民投票工作人員，一間投開票所以6人為原則，由各選委員會視實際需要設置。

中選會統計，此次選舉及公民投票投開票所工作人員，計27萬9597人，加上依「選罷法」規定，由各選委會洽請當地警察機關調派的警力1萬6307人，合計為29萬5904人。

至於招募人員略有增減變動部分，係因各投開票所選舉人數不一，爰依其實際需求調整所設置的工作人員人數。

中選會強調，本次選舉工作人員配置充足，辦理開票作業時，亦有足夠人力輪流執行任務，工作人員不致過勞，更不會降低開票準確性。

中選會提及，全體選務人員將秉持中立超然原則，公平、公正、公開執行職務，以順利完成選舉和公民投票的投開票作業。