籲韓國瑜踹共 陳其邁：不然政見淪口號

民進黨高雄市長候選人陳其邁今到楠梓區德民市場拜票，民眾熱情比讚喊「凍蒜」。 （記者陳文嬋攝）

2018-11-05 17:52

〔記者陳文嬋／高雄報導〕高雄市長選舉戰況激烈，民進黨高雄市長候選人陳其邁今到楠梓區德民市場拜票，再度呼籲國民黨高雄市長候選人韓國瑜面對人口增至500萬的政見，不然喊口號久了，就真的變成「喊口號」。

陳其邁昨批國民黨高雄市候選人韓國瑜不清楚高雄人口只有277萬人，下戰帖邀韓國瑜到三鳳宮發誓，如果做不到變成500萬人，要把財產及維多利亞「貴族學校」全捐出來，韓國瑜對此未出面回應，僅透過幕僚批陳其邁「連訂個宏偉目標勇氣都沒有」。

陳其邁今表示，韓國瑜應親自出來面對，說明人口如何從277萬人達到500萬人，不該只是點了火引起風波，然後人就躲起來，既然說做夢要有膽量，就要有膽量解釋清楚。

陳其邁更以前總統馬英九2008年選舉出「633」政見，掛保證做不到要捐出薪水，雖然最後事實證明跳票，而韓國瑜開政見支票，卻沒有任何背書保證，會讓人認為是隨便說說。

陳其邁還舉例說，有人連三鳳宮籤詩都能偽造，但是「台灣人很厚道」，舉頭三尺有神明，韓國瑜應將政見及實現方法說清楚，這才是選民所關心的，不然喊口號久了，就真的變成喊口號。