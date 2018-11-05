婦聯會捐錢給優秀候選人？黨產委員：李慶華被拘提還真優秀

黨產會查出，婦聯會不只捐給丁守中、李慶華各20萬元，在2007年更捐款1百萬元給李慶華的展望文教基金會，婦聯會近10年共捐款6億元給國民黨旗下基金及藍營政治人物。（資料照）

2018-11-05 20:51

〔記者陳鈺馥／台北報導〕國民黨台北市長候選人丁守中在辯論承認拿了婦聯會20萬元，引發外界質疑，婦聯會主委雷倩今（5）日發文反問，婦聯會捐款給「優秀的候選人」，有何「不當」？對此，黨產會委員表示，婦聯會也有捐錢給前立委李慶華，但新北地院今日開庭，李無故消失不到，檢調簽發拘票要逮人，婦聯會認證的人還真是優秀！

雷倩在臉書發表「政治漩渦、定錨無懼」一文，回擊民進黨台北市長候選人姚文智及黨產會。她質疑，「黨產會挾黨產條例之威，由婦聯會取得的資料本應為其行使職權使用，但竟在選舉期間，經由媒體或其他管道，交給姚文智作為攻擊丁守中之用，此等行徑，與錦衣衛使用血滴子何異？」

雷倩也提及，退千萬步言，婦聯會做為人民團體，依政治獻金相關規定，捐款給優秀的候選人，有何「不當」？如果今天捐款對象是姚文智，是否就「當」了呢？

姚文智競選團隊發言人洪立齊今在臉書回文反擊，「婦聯會不可能捐款給姚文智、姚文智也不可能接受。自己都不相信的話，不如不說。」

洪立齊指出，昨日姚文智指出丁守中收受婦聯會捐款的資料，並非如雷倩所言「在選舉期間，透過媒體或是其他管道」得到的，而是黨產會在官方網站上公開、可受公評的內容，「建議您在發文前先Google一下再批評！」

黨產會委員則表示，依黨產條例規定，黨產會應就業務執行現況與不當取得財產之調查進度，即時公布於不當黨產專屬網站，並應每半年向立法院提出報告。所以婦聯會近10年捐款金流早已放上網，公開透明供民眾瀏覽。

委員談及，雷倩主委在臉書說婦聯會捐款的候選人都很優秀，不過今日開庭缺席未到，涉詐領5百多萬元助理費的前國民黨立委李慶華，新北地院今日已對其簽發拘票，下令拘提到案，李男過去收了婦聯會20萬元，婦聯會認證的捐款對象還真是優秀。

黨產會更查出，婦聯會不只捐給丁守中、李慶華各20萬元，在2007年更捐款1百萬元給李慶華的展望文教基金會，婦聯會近10年共捐款6億元給國民黨旗下基金及藍營政治人物。