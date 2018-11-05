小野拍片挺陳其邁 柯P：聽到當下只嘆了一口氣

小野昨日下午出面說明，強調他是以「非常個人」的身分拍片，但不會用以個人身分替陳其邁站台。（記者朱沛雄攝）

2018-11-05 17:10

〔記者沈佩瑤／台北報導〕「白綠」分手，台北市長柯文哲競選總幹事卻拍影片，大聲力挺民進黨高雄市長候選人陳其邁。柯文哲下午出席活動後受訪，坦言聽到當下也只是「嘆了一口氣」，沒說什麼，因為人活在世界上不只有政黨關係，他不會把自己的意識形態強加在別人身上，且雙都有各自的壓力。至於是否會因此開啟藍綠合作契機？柯對此僅說，等選後大家靜下心來想一想，這一年來這樣抹紅柯文哲，對台灣、對民進黨是好的嗎？

柯文哲反問現場媒體：「你知道為什麼我聽到當下只有嘆一口氣沒說什麼嗎？」隨即接著說，因為人與人之間的關係不是只有政黨，有親戚、朋友、同事、同鄉，還有同一個教會，且拍影片的除了小野，還有導演柯一正，他們同是紙風車劇團的朋友，因此他聽到當時也沒有講什麼，「就好像台北市政府的首長，從新黨到什麼都有」，他不會把意識形態套在別人頭上。

針對另一位國民黨高雄市長候選人韓國瑜，選擇缺席北市參加國民黨六都候選人聯合造勢活動，被外界解讀是因為韓國瑜和柯文哲感情不錯，因此不和國民黨台北市長候選人丁守中同台，柯並未正面回應，僅說像小野來競辦幫忙，處理小朋友吵架與文化藍圖，但他不能跟小野說什麼可以做，什麼不能做。

媒體問柯，是否還會跟韓國瑜見面？柯表示，他跟韓國瑜以前就還不錯，台灣的選舉不要連人情世故都沒有，不需要這樣。

至於小野拍片挺陳其邁，是否打破柯文哲和韓國瑜之間的默契？柯表示，如果要講幕後故事很多，雙方都有壓力，但選舉不需要選到壁壘分明，弄得你死我活。

至於小野拍片是否會開啟白綠合作的契機？柯表示，離選舉剩下20天，要解釋也很難解釋清楚，等選後大家靜下心來去思考一個問題，這一年來一直把柯文哲抹紅，對台灣或對民進黨的發展是好的嗎？

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