成立緊急應變小組 國民黨：選前激戰防奧步

國民黨今成立緊急應變小組，將不定期集會，也會密切與義務律師團配合，防範選舉「奧步」，維護黨籍候選人權益。（資料照，記者廖振輝攝）

2018-11-05 16:55

〔記者林良昇／台北報導〕距離九合一選舉不到20日，國民黨今正式成立緊急應變小組，由副主席兼秘書長曾永權擔任召集人，除了不定期集會外，也會密切與義務律師團配合，維護黨籍候選人權益。

國民黨今正式啟動緊急應變小組，國民黨緊急應變小組成員包括：召集人曾永權、副召集人為副祕書長杜建德、中常委、黨團總召及書記長、智庫執行長、黨務一級主管。

國民黨文傳會代理主委唐德明會後轉述，不論檢調或是警察機關，都是國家利器，應以維護社會正義與人民權益為目的，行使公權力不得違反民主價值，進而變成政黨打手，國民黨相信絕大多數執法人員都會以國家為重，如果有人以政黨私利出發，企圖破壞民主基本價值，「我們相信所有關心國家未來發展的人，都會義無反顧的站出來吹哨，不會讓這些詭計得逞」。

同時，國民黨也要呼籲執政黨，辦好選務工作，務必做到公平、公正、公開，因為全國人民都會睜大眼睛好好看著這場選舉。

國民黨說，在防範「奧步」方面，緊急應變小組廣泛蒐集各種「奧步」花招，全力防止像是操作「走路工事件」再次發生，另外，兩岸牌、中資牌、假消息、悲情牌、檢調牌、栽贓牌都是可能發生的奧步樣態。國民黨呼籲大家一起來，全民破「奧步」，共同維護選舉的公平性。