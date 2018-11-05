藍營3選將合體 缺了在地東道主丁守中

2018-11-05 16:36

〔記者李雅雯／台北報導〕國民黨3都市長候選人侯友宜、盧秀燕和韓國瑜今天下午2點許相繼前往內湖區電視台為節目錄影，卻缺了在地市長候選人丁守中；3人皆答這是主辦單位所安排，尊重其安排，3人錄影前則同框合影，手比競選號次。

國民黨預計將在11月11日於凱達格蘭大道舉行造勢大會，擬讓6都市長候選人連線，營造泛藍大團結氛圍，台北市長候選人丁守中、台中市長候選人盧秀燕都將出席；新北市長候選人侯友宜、高雄市長候選人韓國瑜則確定不會出席。

侯友宜表示，黨部很早就跟辦公室聯絡，希望11日當天6都候選人都能出席，不過因為當天在新北市已經有3個行程，尤其板橋場是大型造勢，沒辦法排開情況下，將缺席11日泛藍造勢大會。

韓國瑜強調，自己正在競選的是高雄市長，當天高雄有反空污大遊行，高雄市有兩個問題亟待改進，一個是經濟、一個是空污，一定要去參加反空污大遊行。對於有人解讀這是因為韓國瑜和現任台北市長柯文哲有交情，而選擇技巧性缺席，韓國瑜回應「沒有任何解讀」。

盧秀燕則說，11月11日當天將會前往幫丁守中站台，當初時間就有預留下來。對於今天藍營3選將合體缺了在地候選人丁守中，盧秀燕回應，後面合體機會還有很多，這次是接受電視台的邀請而安排。

盧秀燕另也明確指出，不會辭去立委一職。盧秀燕說，民進黨立法委員姚文智也不準備辭去，最重要的是現在的台中市長林佳龍帶職參選，用他市長職權要求市府首長和區長幫他拉票，真正濫用行政資源的是林佳龍，「我不會辭去立委，因為我要好好監督林市長帶職參選、濫用行政資源」。

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