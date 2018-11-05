火砲訓練影響選舉？藍委要求延期 綠委批假議題

海洋委員會主委黃煌煇（右）及海巡署署長李仲威，5日出席立法院內政委員會備詢。（記者叢昌瑾攝）

2018-11-05 16:50

〔記者呂伊萱／台北報導〕海巡署將於11月21日至23日在太平島環島海域實施例行火砲訓練，但國民黨認為時間靠近24日選舉，恐「擦槍走火」。國民黨立委黃昭順今天並直接要求海洋委員會延後舉行演習，海委會主委黃煌煇答詢時則說，訓練期程由海巡署規劃，目前看不出「擦槍走火」跡象，不該因小事改變，使整體規劃作業來不及準備。海巡署則強調希望按計畫實施，沒有取消或延期的規劃。

立法院內政委員會由召委黃昭順排案，今天以「海巡署11月21至23日於太平島實彈演習及美國11月在南海舉行軍演，將擴大南海緊張情勢，對九合一大選與兩岸關係之影響與因應作為」為題，召開會議，邀請海洋委員會、海巡署、國防部、內政部、國安會；中選會與陸委會等單位列席報告並備詢。

但多名民進黨立委在質詢中指出，海巡署在該海域舉行火砲訓練多年，核定該訓練時程在去年12月，中選會則是在今年初公布九合一選舉日期，進行訓練的範圍與內容也都和從前相同，不該讓國人產生不當聯想。

民進黨立委張宏陸說「這純屬巧合」；民進黨立委蔣絜安也說，歷來在野黨殷殷期盼執政黨宣示太平島主權，如今卻將政府維護主權的例行訓練炒作為擴大南海緊張，甚至要求延後，「不能理解這種反覆的態度」。民進黨立委羅致政更直言這是「假議題」。

黃昭順則維護自己的排案權說，選舉牽一髮動全身，沒有理由在選舉前夕製造中美台那麼嚴肅的關係，一些狀況如果沒有排除可能會影響選舉結果，「萬一擦槍走火誰負責？」黃昭順在質詢時要求海洋委員會，能否將訓練延後兩天，且指定黃煌煇回答，因為她認為海巡數「都不說實話」。

黃煌煇答詢說，這是由海巡署很早核定的（訓練），也不應該為了一些小事情，在整個規劃上來不及準備，可以責成海巡署慎重評估「不可以擦槍走火」。關於是否修改既定訓練時程，黃煌煇回答蔣絜安時也說，這不只是國土安全問題，也攸關我們的主權宣示和行政作業，「不要讓人家覺得台灣做事情會變來變去」。

海巡署長李仲威則在回答國民黨立委鄭天財提問時進一步說明，火砲訓練之所以選在11月，是因為該年度射擊演訓結束後，會做總檢討，再訂定下年度規劃，「所以11月一定要打完」，才有充足程序檢討，並非刻意安排在11月。

李仲威強調，火砲射擊目的是檢驗裝備妥善和驗測人員操作能力純熟度，這不是大型軍事演習。目前沒有取消或延期的規劃，「希望按計畫實施」。