林智堅團隊公布網路謠言招數，律師團痛斥抹黑伎倆觸法。（記者蔡彰盛攝）

2018-11-05 16:42

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕年底大選倒數，新竹市長林智堅競選辦公室今召開「反賄選反造謠記者會」，總部發言人賴禀豐及陳雪慧與律師蔡政峯、朱映儒、吳佳蓉，再次重申團隊堅持乾淨公平選舉的理念，律師蔡政峯指出，網路訊息若傳播不實謠言，並同時明確要求支持特定候選人，顯然為選舉而散佈，則受選罷法104條規範，若觸法則有罰金或5年以下有期徒刑等刑責。

記者會上競選團隊展示所蒐證的網路謠言，包括於通訊軟體散佈「林市長。是新竹地區東廠，錦衣衛的頭子。無所不用其極。打壓媒體 ，任何批評他的記者，就被他要求調走。任何批評他的議員。他就請他的東廠調查議員，從當議員開始所有經手的經費和工程，進行調查」，以及在臉書社團散佈「與自己家人搞建設營造公司專門圍標市府建案」、「新竹市政府幫林智堅出多少錢選舉」、「你弟弟在外面用你名義包工程對選民觀感不好」，所舉事項不符事實，皆在觸法邊緣。

蔡政峯律師也以散佈謠言為例，指出該訊息先傳播林智堅與市政相關的不實資訊，最後再懇請投給特定候選者，訊息先傳播謠言、再清楚指向支持特定人選，顯然是為了選舉，意圖明確，涉嫌違反選罷法104條規範。另，網路上也有以不雅字眼謾罵辱罵個人的訊息，這樣的用語則可能涉及刑法309條公然侮辱。

蔡政峯律師針對選舉造謠釋疑，他指出，造謠就是散佈不實資訊，在選舉中若散佈謠言「意圖使人不當選」，即受選罷法104條規範，若觸法則有罰金或5年以下有期徒刑等刑責。他提醒民眾，如果散布謠言有觸法的可能，使用社群軟體時，務必多加注意，也希望大家轉傳前思考訊息真偽，維持選舉的清新公正。

朱映儒律師表示，所謂賄選，在法律上規範為兩大類，一種是行賄、一種是受賄，觸犯刑法143條與選罷法99條與97條，其中選罷法是特別法，優先適用刑法。根據法條規範，不論是助選人或候選人，以金錢、招待旅遊、水果禮盒等，懇請支持某候選人，都可能觸法，也要特別注意在時間上，不管選前選後，賄賂都可能觸法，請大家特別注意。