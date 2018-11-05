宋楚瑜稱讚「施政像習近平」 柯文哲聽聞當場...

台北市長柯文哲及親民黨主席宋楚瑜2人，4日聯袂出席台北市議員參選人李慶元競選總部成立，並為台北監督連線成員加油造勢。（資料照）

2018-11-05 17:29

〔即時新聞／綜合報導〕首場台北市長選舉辯論會昨（4日）正式舉辦，但爭取連任的市長柯文哲卻不參加，整天都在跑地方行程，下午還和親民黨主席宋楚瑜同台，幫「友柯」的議員候選人站台造勢，宋楚瑜致詞時還稱讚柯文哲的施政計畫，就像中國國家主席習近平一樣，讓柯文哲聽聞當場一臉尷尬。

柯文哲昨先和宋楚瑜同框替親民黨議員候選人洪士奇輔選，2人接著再轉往文山區參加議員候選人李慶元的競選總部開幕造勢。柯文哲在致詞時表示，政治只有「對的事情做」、「不對的事情不要做」、「認真做」，並批評原本是亞洲四小龍之首的台灣，現在卻因藍綠沒必要的內耗而落後。

據《民視》報導，宋楚瑜在致詞時則說，習近平3、4天前把中國的中小企業找來談話，總共談了6點措施，「他的6項措施，跟你（柯文哲）剛剛講的一模一樣，那就是要改善投資環境。」宋楚瑜當面稱讚柯文哲提出的施政計畫和習近平很像，讓柯文哲聽聞當場一臉尷尬。

報導指出，柯文哲先前被綠營批評向中國靠攏，甚至還因一句「兩岸一家親」的言論引起爭議，如今被宋楚瑜拿來和習近平做比較，不知柯文哲心中有何感想。