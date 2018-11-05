徐欣瑩團隊控告不實看板 署名者也提告反擊

針對民國黨縣長候選人徐欣瑩競選團隊，提告范振揆懸掛抹黑廣告涉嫌違反選罷法；范振揆今天也報警懷疑看板遭徐欣瑩團隊擅自拆下，指控授意委託拆除者涉及強制、毀損及偷竊罪。（讀者提供）

2018-11-05 15:51

〔記者廖雪茹／新竹報導〕針對民國黨縣長候選人徐欣瑩競選團隊，提告范振揆懸掛廣告涉嫌違反選罷法；范振揆今天到新竹縣警察局竹北警分局報案，懷疑看板遭徐欣瑩團隊擅自拆除，指控授意委託拆除者涉及強制、毀損及偷竊罪。

徐欣瑩團隊表示，針對有人合成照片刊登不實的廣告，團隊已完成報案與提告。至於該則不實廣告被拆除，與該團隊無關。他們期望選舉焦點能回到新竹縣的政見與願景，不希望選舉最後階段陷入只有謊言和抹黑的烏賊戰，相信縣民有智慧分辨，讓選舉回歸理性，並一起譴責抹黑的選舉手段。

包括台1線竹北新豐交界處、竹北福興路、自強南路等處，2日晚上出現大型廣告看板，內容有妙天禪師與徐欣瑩打坐的照片，並附註「妙天治腫瘤，納骨塔詐欺案」等字眼；不過，3面廣告在數小時後的隔天上午就拆下。

范振揆表示，這完全是他的言論自由，無人授意，看板內容是根據過去新聞報導，節錄重點，「打坐治腫瘤也是徐欣瑩自己說的」，納骨塔詐欺案是妙天在網路查得到的案件，「一切都是事實，何來造謠之說？」他強烈懷疑看板遭徐欣瑩團隊擅自拆除，妨害他人行使權利，有違反強制罪之虞，因此對授意委託拆除人提告。

范振揆說，曾加入中華統一促進黨，目前則是國民黨。這次選舉他沒有參選，也沒有支持特定縣長候選人。近日準備再重新懸掛這面看板。警方表示，已受理徐欣瑩團隊和范振揆的提告，將移送地檢署偵查。

  • 被民國黨縣長候選人徐欣瑩競選團隊提告抹黑廣告涉嫌違反選罷法的范振揆，今天也報警懷疑看板遭徐欣瑩團隊擅自拆下，指控授意委託拆除者涉及強制、毀損及偷竊罪。（記者廖雪茹攝）

    被民國黨縣長候選人徐欣瑩競選團隊提告抹黑廣告涉嫌違反選罷法的范振揆，今天也報警懷疑看板遭徐欣瑩團隊擅自拆下，指控授意委託拆除者涉及強制、毀損及偷竊罪。（記者廖雪茹攝）