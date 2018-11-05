徐欣瑩團隊控告不實看板 署名者也提告反擊

針對民國黨縣長候選人徐欣瑩競選團隊，提告范振揆懸掛抹黑廣告涉嫌違反選罷法；范振揆今天也報警懷疑看板遭徐欣瑩團隊擅自拆下，指控授意委託拆除者涉及強制、毀損及偷竊罪。（讀者提供）

2018-11-05 15:51

〔記者廖雪茹／新竹報導〕針對民國黨縣長候選人徐欣瑩競選團隊，提告范振揆懸掛廣告涉嫌違反選罷法；范振揆今天到新竹縣警察局竹北警分局報案，懷疑看板遭徐欣瑩團隊擅自拆除，指控授意委託拆除者涉及強制、毀損及偷竊罪。

徐欣瑩團隊表示，針對有人合成照片刊登不實的廣告，團隊已完成報案與提告。至於該則不實廣告被拆除，與該團隊無關。他們期望選舉焦點能回到新竹縣的政見與願景，不希望選舉最後階段陷入只有謊言和抹黑的烏賊戰，相信縣民有智慧分辨，讓選舉回歸理性，並一起譴責抹黑的選舉手段。

包括台1線竹北新豐交界處、竹北福興路、自強南路等處，2日晚上出現大型廣告看板，內容有妙天禪師與徐欣瑩打坐的照片，並附註「妙天治腫瘤，納骨塔詐欺案」等字眼；不過，3面廣告在數小時後的隔天上午就拆下。

范振揆表示，這完全是他的言論自由，無人授意，看板內容是根據過去新聞報導，節錄重點，「打坐治腫瘤也是徐欣瑩自己說的」，納骨塔詐欺案是妙天在網路查得到的案件，「一切都是事實，何來造謠之說？」他強烈懷疑看板遭徐欣瑩團隊擅自拆除，妨害他人行使權利，有違反強制罪之虞，因此對授意委託拆除人提告。

范振揆說，曾加入中華統一促進黨，目前則是國民黨。這次選舉他沒有參選，也沒有支持特定縣長候選人。近日準備再重新懸掛這面看板。警方表示，已受理徐欣瑩團隊和范振揆的提告，將移送地檢署偵查。