舉債做建設 蘇貞昌諷湳仔溝花10年15億「比基隆河大嗎」

2018-11-05 14:56

〔記者何玉華／新北報導〕新北市舉債高，對未來的新任市長將是一大考驗！民進黨新北市長候選人蘇貞昌說，他未來會向中央爭取經費開源、遏止浪費來節流，改善新北市的財政，並以二重疏洪道、漁人碼頭、八里左岸的政績，諷刺一個湳仔溝整治花15億、10年。

蘇貞昌在發表「還好有蘇貞昌」系列第4支影片時，被問到新北市的舉債問題時說，他當台北縣長時，台北縣實在是窮，一年預算才700億，不像現在一年是1700億，當年正是捷運工程開始在台北縣做的時代，所以他舉債來做重大建設給下一代。做了8年下來，負債經過決算是500多億。

但朱立倫做新北市長，從第一年的600億，到現在變成1400多億，「他一年是比我多1000億、八年多8000億的人」，竟然不是還債，而是負債加倍增加，誰會做事、誰才真的是為新北在做事，真的用建設留給下一代，大家可以看看，這不是用新北市政府老是用公務員發新聞稿這樣做，如果侯友宜有什麼意見，為什麼不站出來？直接談讓市民直接檢驗，不是最好嗎？老是躲在新聞稿後面的侯友宜，怎麼處理複雜的新北市政？

蘇貞昌強調，改善財政就是開源跟節流，他一定會跟中央爭取很多的經費，就像當年爭取中央經費整治二重疏洪道、做漁人碼頭、八里左岸，都受到好評；反觀朱立倫團隊光做一個板橋湳仔溝花了15億、10年，「湳仔溝會比漁人碼頭、八里左岸大嗎？」他整治基隆河才用7年，汐止已經完全不淹水，「湳仔溝會比基隆河大嗎？長嗎？」

蘇貞昌說，他會爭取中央的經費，也會遏止浪費來節流，所以不會一條水溝花15億、一個蘆洲的鴨母港溝花近7億，加上他自己做過行政院長，對中央更熟悉，態度上也是跟中央合作，不像侯友宜跟中央吵架，市民可以比較看看誰會開源？誰會節流？