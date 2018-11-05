標榜獨立音樂精神的貢寮海祭 原創者：味道變了...

2018-11-05 14:28

〔記者何玉華／新北報導〕民進黨新北市長候選人蘇貞昌辦公室今天發布「還好有蘇貞昌-永遠的搖滾魂 海洋音樂祭」影片，影片中指出，當年以獨立音樂為精神的海洋音樂祭如今味道變了，「打著獨立音樂舞台，卻請許多明星來」、「追求大明星來充場面，對海洋開始創立的獨立精神是錯誤的。」

「還好有蘇貞昌」系列第4支影片以「永遠的搖滾魂 海洋音樂祭」為主題，邀請當年3位創辦人前台北縣新聞室主任廖志堅、董事長樂團主唱吳永吉以及角頭音樂創辦人張四十三口述當初創立的初衷。

張四十三說，當年用官方資源辦搖滾樂活動，跟搖滾精神有點相違背，相當掙扎，原本三個人對海洋音樂祭沒有信心，事實證明海祭非常成功，帶來人潮、錢潮，最重要的是給年輕人舞台；影片中也點出，當年以獨立音樂為精神的海洋音樂祭如今味道變了，張四十三說「海洋音樂祭是製造明星的舞台，不是需要明星的舞台」，是獨立樂團的平台，不應「打著獨立音樂舞台，卻請許多明星來，這是年輕人不爽不舒服的地方。」

廖志堅也說「主辦人思維偏了，追求大明星來充場面，對海洋開始創立的獨立精神是錯誤的。」廖志堅在現場致詞時說，蘇貞昌雖然不懂音樂，但他關心是否有舞台給音樂人、年輕人表現，及當地人能不能賺錢兩大重點。當時只有30歲出頭的他，感謝蘇貞昌當年給他舞台，相信蘇貞昌如果能夠順當選，會再次給30歲出頭的年輕人更大的舞台。

董事長樂團主唱吳永吉說，到現場有一種回娘家的感覺，他認為，獨立音樂會蓬勃發展多少和海洋音樂祭、蘇貞昌有關係，過去只能在幾百人LIVE HOUSE表演，沒想到可以站上萬人舞台的海祭，讓大家知道獨立音樂可以這樣玩、可以有這麼多人支持。

蘇貞昌感觸的說，人生幾十年，有些事情是因緣際會，有些事情就看你有沒有準備好，你決定是個什麼樣，就能改變整個時代；當年因緣際會到台北縣服務，認識到場的三名貴賓，有機會為樂團、音樂人推了一把，造就了海洋音樂祭。就如同過去學法律十幾年遇上美麗島事件，做了決定站上軍事法庭的重要決定，成為改變台灣民主的分水嶺。

蘇貞昌強調，他爭取的不是位子，而是在爭取一個改變的機會，希望他能得到這個機會，讓新北更新更好，希望與在座貴賓、新北市民「相約到貢寮海灘，手拿一罐冰啤酒，享受夏日盛宴。」