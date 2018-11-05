想漂回高雄 他批韓國瑜團隊「像大包子但剝開後沒有餡」

2018-11-05 14:35

〔即時新聞／綜合報導〕年底選戰進入最後倒數，知名音樂人陳國華在臉書表示，希望國民黨高雄市長候選人韓國瑜能讓他北漂回高雄，卻沒辦法從韓國瑜的政見中，看出高格局的大戰略，認為韓國瑜競選團隊「看起來是個很大的包子，但剝開後中間沒有餡」。

陳國華在文章開頭點明「韓市長候選人您好」，並表示自己的老家在屏東，現在北京就讀清華大學經管學院，表態祝福韓國瑜當選。話鋒一轉，陳國華也說，看完韓的競選影片後，無法從政見裡看出高格局的大戰略，擔憂「可能不出半年您的聲勢就會像大怒神般直線墜落」。

陳國華認為，韓國瑜的政策「似乎還停留在工業時代思維裡，甚至還有一點點的小農經濟味道」，他反問，「那是百年前前人的治理模式啊？現今要更關注的是大數據時代思維，請問您與時俱進了嗎？沒有這些高科技基礎建設高雄怎麼新呢？」

提到韓國瑜的網路聲浪，陳國華指出，韓國瑜的網路狂熱現象，是網紅經濟的展現，「只要敢說就有光」，但不是好事，因為這些聲浪是前人的包袱及旁人的助攻造成的。

陳國華認為，韓國瑜的團隊，看起來是個很大的包子，但剝開後中間沒有餡，因為韓的政策論述「太講情境」，像是老政治人物玩的老梗。陳國華指出，韓國瑜啟用年輕幕僚雖有活力，但難登大雅之堂，日久恐成拖累的惡果，並在文末強調，「以上是一位愛這片土地以及希望能從北京漂回高雄的民眾心聲」。