幹話王？ 中市長候選人再發狂語：馬英九因我當選...

宋原通宣稱蔡英文打電話給他，他漏接回撥，訊息被阻斷。（記者張瑞楨翻攝自宋原通臉書）

2018-11-05 14:50

〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市無黨籍市長候選人宋原通，近日不斷透過臉書發佈發布競選短片，宣稱自己「主動參加美國的反恐戰爭」、「幫美國抓到賓拉登」等，被網友嘲諷「唬爛嘴」、「200萬沒地方花」、「他的保證金一定被沒收」。

宋原通近日又有驚人之語，宣稱他的鄰居被政府買通，在牆壁「鑽洞」監視他，他更是語出驚人說，自己直通白宮，不但指導美國打反恐戰爭，還建議美國要支持馬英九，馬英九才會史上最高票當選，不過，馬當選後「忘恩負義」，對他監視監控，他又改為支持蔡英文，他是「台灣選戰之神」。

宋原通再度於臉書發佈短片，他宣稱美國透過他的鄰居監視他，方法是「牆壁鑽孔」，證據是他聽得到隔壁鄰居的聲音，之後，他語鋒一轉，誆稱自己透過CNN主播傳達反恐的建議給美國布希總統，讓美國反恐戰爭大勝，但美國卻在反恐戰爭勝利後，開始監控他，從馬英九時代就開始，甚至把他的手機、電視等訊息「阻斷」。

他說，美國知道他這號人物，他於2012年建議美國支持馬英九，馬才會高票當選，但馬英九卻在當選後監控他，「我覺得有點忘恩負義」，他還宣稱2011年，他大力勸說宋楚瑜出來選總統，但宋與蔡英文卻在選前不聽他的話，導致他要讓蔡當選的戰略佈局失敗。

宋原通還發狂語說，「我是台灣選戰之神」，他當選之後，台灣經濟「往天衝」，至於他是否參選總統，他說，「選總統還早，那是2020年的事」。

部分網友對他的狂語，揶揄說「你如果看A片，都被他們監看到了」、「他們這樣會剝奪你真男人看A片的權利，嚴重侵害人權」，宋原通也煞有其事回應說「 哪有時間看A片啦，只剩幾天就要大會戰了，別開玩笑了！你出來選選看，就知道有沒有心情看A片了」。