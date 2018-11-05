新北市議員選舉人人數 325萬7117人

2018-11-05 13:54

〔記者何玉華／新北報導〕新北市選舉委員會完成107年地方公職人員選舉人名冊及全國性公民投票案投票權人名冊編造完成，初步統計市議員選舉人人數為325萬7117人（男性157萬4215人、女性168萬2902人），較第2屆增加10萬9557人，其中區域選舉人人數為321萬8609人（男性155萬7,089人、女性166萬1,520人）、平地原住民選舉人人數為2萬7089人（男性1萬2,553人、女性1萬4,536人）、山地原住民選舉人人數為1萬1419人（男性4,573人、女性6,846人）。

另統計各選區議員選舉人人數為：第1選區（石門區、三芝區、淡水區、八里區）20萬1030人、第2選區（林口區、五股區、泰山區、新莊區）53萬9549人、第3選區（蘆洲區、三重區）47萬6890人、第4選區（板橋區）44萬4055人、第5選區（中和區）34萬2634人、第6選區（永和區）18萬1163人、第7選區（樹林區、鶯歌區、土城區、三峽區）48萬8261人、第8選區（新店區、深坑區、石碇區、坪林區、烏來區）28萬8149人、第9選區（平溪區、瑞芳區、雙溪區、貢寮區）5萬6013人、第10選區（金山區、萬里區、汐止區）20萬865人。

里長選舉人人數為323萬2581人，其中最多的前三名為林口區湖南里1萬6288人；林口區南勢里1萬4715人；三峽區龍學里1萬1450人。選舉人人數最少的前三名則分別為平溪區望古里144人；平溪區新寮里153人；瑞芳區碩仁里155人。