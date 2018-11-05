新北市長選舉人數破326萬 公投人數逾337萬人

2018-11-05 13:51

〔記者何玉華／新北報導〕新北市選舉委員會完成107年地方公職人員選舉人名冊及全國性公民投票案投票權人名冊編造完成，初步統計市長選舉人人數為326萬4884人，較第2屆增加10萬8482人。

新北市選委員會指出，市長選舉人人數為326萬4884人，男性佔157萬7410人、女性168萬7474人，新北市首次具有市長選舉權的公民人數經統計有20萬1259人（男性10萬4,453人、女性9萬6,806人），其中年滿20歲的首投族為4萬4259人（男性2萬2953、女性2萬1,306人）；20歲以上至30歲以下的新世代有53萬2422人。

以選區來看，市長選舉人人數以板橋區44萬8549人最多，淡水區、新莊、林口選舉人數分別較上屆增加1萬4762人、1萬4009人、1萬1290人，是本次市長選舉人人數增加最多的區域。

另依106年立法院院會三讀修正通過《公民投票法》部分條文，投票權人年齡自20歲下修為18歲，統計新北市全國性公民投票案投票權人為337萬6275人（男性163萬4188人，女性174萬2087人），其中18歲未滿20歲公投人數為11萬1391人（男性5萬6778、女性5萬4613人）。