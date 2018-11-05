垃圾問題跳票 立委楊曜再轟環保署長

環保署長李應元5月15日巡視澎湖垃圾場，了解垃圾清運困難。（資料照 記者劉禹慶攝）

2018-11-05 13:49

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕澎湖垃圾問題何解？環保署長李應元今年5月抵澎，允諾2個月內解決澎湖垃圾問題，但半年過去垃圾仍然堆積如山，民進黨立委楊曜不顧同黨情誼，直接砲轟李應元嚴重失職，更直指李應元所為是反輔選，恐將讓綠營失去澎湖江山。

由於高雄資源回收場年前發生大火，導致澎湖垃圾跨海處理受阻，一度累積'至4000噸，不僅臭氣沖天影響衛生外，更曾發生火警；環保署長李應元5月15日抵澎巡視，承諾2個月內解決垃圾問題，但事隔半年仍是無解，今日上午又傳出垃圾場因鄉公所進行圍籬工程，焊接火苗掉落垃圾堆再度引發火警，消防隊11時撲滅火勢。

楊曜今日在衞環委員會再度抨擊環保署長李應元，處理澎湖堆積垃圾的能力不夠、決心不足，只會為自己失職找藉口，嚴重違背政務官應有的施政態度！認為環保署處理離島垃圾問題嚴重失職，不僅無法提出最終處理方案，更欠缺備案，擔憂恐將衝擊現任縣長陳光復選情，環保署長就是真正的豬隊友。

針對垃圾場問題，澎湖縣政府環保局表示，近日因天候欠佳，船班停運數日，加上新垃圾不斷累積，所以無法達到一周運送60貨櫃垃圾目標，才會又持續累積至2000多噸，預計在各項條件配合下，在2個月內可以完成所有垃圾清運。