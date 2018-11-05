小野拍影片挺陳其邁，柯競辦聲明：「尊重個人行為」。（資料照）

2018-11-05 13:30

〔記者沈佩瑤／台北報導〕台北市長柯文哲競選總幹事小野，錄製影片挺民進黨高雄市長候選人陳其邁，引發外界關注。小野將於今天下午三點30分出面說明，柯文哲競選辦公室則搶先一步發出聲明強調，「任何出於個人立場的行為，我們都予以尊重。」切割意味濃厚。

小野是知名文化人，同時也是台北市長柯文哲競選總幹事，在名為「我是挺其邁的」影片裡，強調現在是高雄的轉戾點，需要的是實在的做事，而不是太過夢想的言語。

針對柯文哲競選辦公室總幹事小野替民進黨高雄市長候選人陳其邁拍攝影片一事，柯文哲競選辦公室下午發出書面聲明，發言人林昆鋒於聲明中表示，柯文哲競選團隊成員由藍到綠到白都有，柯文哲競選辦公室尊重每位成員的個人想法與選擇。

此外，林昆鋒強調，每個人都有自己的人際網絡，難免會有一些來自人情世故的請託，因此柯辦不會把特定立場或想法加諸在柯文哲競選團隊成員身上，任何出於個人立場的行為，我們都予以尊重。

林昆鋒說，小野總幹事就任以來，協助柯文哲規劃文化藍圖，在競選團隊的運作與整合上，小野總幹事也出力甚多。有關小野總幹事對於其他縣市選情及個別候選人的立場與評論，柯辦予以尊重，也期盼社會各界能以更寬容的態度，尊重各種不同的想法，一起讓台灣的民主能容得下更多元的聲音。