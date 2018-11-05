彰縣長候選人15日公辦政見會 黃文玲下戰帖盼改辯論

2018-11-05 13:27

〔記者張聰秋／彰化報導〕11月24日就是選舉投開票日，彰化縣選舉委員會將於下週四（15日）舉辦縣長選舉候選人公辦電視政見發表會，無黨籍候選人黃文玲今向對手、4位候選人下政策辯論會戰帖，希望候選人不要拘泥於傳統政見發表會，而能透過交叉辯論，具體呈現縣政規劃藍圖。

對此，4位候選人中除了國民黨王惠美未明確回應參不參加之外，民進黨魏明谷、無黨籍洪敏雄和白雅燦都樂觀其成、樂意辯論，政策越辯越明，會讓選民更認識候選人。

魏明谷競選總部表示，候選人理性交流是好事，相關運作形式和時間，由各候選陣營各指派代表一起討論與決定更完美。王惠美說，尊重候選人個人想法。白雅燦指出，重要政策議題好比發展綠能離岸風電，好壞攸關全民，更該要由辯論讓選民知道優劣。洪敏雄也說，辯論能讓政策更加透明，他會參加。

黃文玲說，如果其他4位候選人收到邀請函後2天之內，都回覆同意進行政策辯論，她將商請國立彰化師範大學或其他單位協助籌劃辦理。

她認為，歷屆彰化縣長選舉，只有候選人各自單一陳述政見的電視公辦政見會，沒有過讓候選人能夠針對同一個議題進行交叉辯論，陳述各自主張，這次若能成真，可望將是彰化縣史上頭一遭縣長候選人辯論會，她邀候選人一起寫下歷史。

黃文玲表示，六都市長選舉都曾辦過候選人政見辯論會，彰化縣應學六都跟進，辯論會上候選人可針對風力發電、綠能、交通、經濟、社福、農業、青年政策提出看法，擘畫明確縣政發展方向，讓有智慧的縣民有所抉擇。

黃文玲指出，她擬藉由辯論會檢視監察院公布公職人員財產資料，就國民黨王惠美借貸千萬元買賣股票，以及民進黨魏明谷1年現金存款增加1300萬元，希望王惠美和魏明谷辯論會上做澄清，向選民交待清楚從政後財產來源。

另外，彰化縣長選舉電視公辦政見會將於11月15日上午9點到下午1點花壇鄉的新頻道有線電視公司舉行，現場直播在新頻道有線電視、新彰數位有線電視、三大有線電視，以及公益頻道播放，另於11月17日上午9時、下午2時及晚上7時錄影重播。（14:30更新）

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